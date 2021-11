Confusión en Asamblea: Carolina Hidalgo niega haber votado contra plan de salario escolar y Jorge Fonseca no recuerda su voto

Una gran confusión envuelve la votación de la moción de José María Villalta que sepultó el proyecto de ley para la reducción de exoneraciones fiscales, en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, este martes por la tarde.

Se trata del voto sobre la moción de fondo 14, la cual eliminó los tres artículos que permitirían cobrar impuesto de renta al salario escolar que reciben todos los empleados públicos en enero.

La propuesta de Villalta fue aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra, pero la diputada Carolina Hidalgo, del PAC, dice haber votado al revés de como salió en el reporte oficial y el diputado Jorge Fonseca, del PLN, no recuerda en qué sentido votó.

Franggi Nicolás, diputada de Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión, reportó que la oficialista Carolina Hidalgo votó a favor de eliminar los artículos referidos al salario escolar.

Sin embargo, la legisladora de Acción Ciudadana (PAC) lo niega rotundamente y, más bien, reaccionó molesta por los datos que difundió la jerarca del foro. Ella asegura haber votado en contra, en línea con la posición del gobierno de Carlos Alvarado, el cual propuso eliminar la exoneración del salario escolar.

La diputada independiente Paola Vega también reportó que votaron a favor de la moción José María Villalta, Franggi Nicolás, Carolina Hidalgo y ella misma, mientras que Jorge Fonseca y Wálter Muñoz lo hicieron en contra.

No obstante, el liberacionista Jorge Fonseca declaró a La Nación que él ni siquiera recuerda cómo votó la moción, aunque sí está de acuerdo en gravar el salario escolar.

“Aparte de la confusión que hubo por la numeración de las mociones, que no teníamos claro, ninguno de los diputados lo teníamos claro, lo que yo siempre he creído es en mantener esa contribución de ese sector a las finanzas públicas. Así va a ser hasta que no se me convenza de lo contrario”, afirmó.

Paola Vega agregó que Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN), votó en contra porque se confundió. Sin embargo, el legislador respondió a este periódico que eso no es cierto, sino que votó en contra de la moción del frenteamplista plenamente consciente.

La confusión se incrementa por el hecho de que el personal de la Comisión de Jurídicos no tiene un registro sobre quiénes votaron a favor y quiénes en contra.

[ Diputados sepultan plan que equipararía impuesto entre empleados públicos y privados ]

Los técnicos del equipo de la comisión explicaron que no hay registro sobre la votación de la moción 14 porque los diputados votaron las mociones pendientes sobre este expediente de forma seguida, sin cerrar cada acto anterior.

Adicionalmente, en la transmisión por streaming de la sesión de Jurídicos, no se publicita debidamente la pantalla donde se observan los votos y, en el video original, consultado directamente en la sala de edición de la Asamblea, tampoco se distinguen claramente los votos.

Lo único cierto es que la moción para sepultar el proyecto sobre exoneraciones --plan propuesto por el Gobierno y que forma parte de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI)--, fue aprobada por cuatro votos a favor y dos en contra.