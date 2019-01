“Sí. Siempre fue pensado de esa forma. Para todos los funcionarios públicos. No es algo que le están regalando al funcionario. Simplemente es un ajuste al salario que se decidió no entregarse mensualmente sino retenerlo y darlo a inicio del año siguiente para ayudar a quienes tienen hijos o a quienes estudian también, porque hay funcionarios que estudian. En el sector público es una reserva que se hace del salario mensualmente a ser pagada en enero. Es parte del salario. Forma parte del salario. No es algo que se vaya a eliminar”.