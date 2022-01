Diputados rechazan reelección del regulador Roberto Jiménez con 41 votos en contra

Los diputados rechazaron esta tarde la reelección del regulador general, Roberto Jiménez, con 41 votos en contra, luego de que este desistió de aspirar a un nuevo periodo de seis años.

El plenario sometió a votación dos informes. El que recomendó la no reelección recibió 41 votos a favor y uno en contra, el de Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En tanto, el informe que recomendó la reelección recibió 40 votos en contra y solo uno positivo, el de Nidia Cespedes, del bloque independiente de Nueva República.

Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) criticaron la renuncia de Jiménez Gómez a la dirección de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Este lunes, horas antes de que se discutiera la reelección de Jiménez en la Asamblea Legislativa, la fracción del PAC dio a conocer una carta enviada por el regulador al presidente Carlos Alvarado, en la cual el funcionario renunciaba a continuar como jerarca.

Silvia Hernández, diputada del PLN y presidenta legislativa, se refirió al tema, asegurando que esta se trataba de una estrategia “perversa” del Poder Ejecutivo para discutir el tema este martes en el Consejo de Gobierno.

La liberacionista dijo que Jiménez “acude a fantasmas políticos para justificar su no permanencia en el cargo ni en la postulación”.

“Aquí lo que se está evitando es que una fracción tenga que venir a defender a un regulador con una causa penal, que una fracción oficialista tenga que venir a defender a una personas que simple y sencillamente desde el fin de semana sabía que no cuenta con los votos”, expresó Hernández.

Por su parte, Luis Fernando Chacón, legislador del PLN , se pronunció sobre la intención del PAC de volver a reelegir al regulador, insistiendo en que “entró a la Aresep por la puerta de atrás y no como demanda la Constitución Política”.

“El nombramiento de don Roberto Jiménez como regulador general siempre fue lleno de opacidad y no por la vía correcta. Hoy el gobierno PAC, de Carlos Alvarado, buscaba que se nombrara a Roberto Jiménez con un velo de opacidad”, explicó Chacón

“Aresep es el olimpo de los salarios, lleno de funcionarios que ganan millones y que no les importa que está pasando con la regulación del agua, del transporte, no les importa (...). Roberto Jiménez sumó bien y se dio cuenta que los números no le daban”, agregó.

Otro de los liberacionista que se refirió al asunto fue Carlos Ricardo Benavides, quien indicó que la estrategia del equipo de Gobierno era que, en enero, cuando aparentemente los diputados fueran a receso, el regulador fuera reelecto de forma automática, pero el plan no funcionó ante la decisión del Congreso de sesionar con normalidad.

“Deja al descubierto que existía una negociación, que termina siendo una negociación fallida. Por supuesto que hace bien el regulador al enviar esta nota, sabiendo que desde la semana pasada no hay apoyo, pero comete un error al haber alegado un tema político e ideológico; se me parece a unos diputados que apenas se critica a las instituciones alegan privatización”, expresó Benavides.

Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC, se sumó a las críticas contra el nombramiento que el Ejecutivo buscaba realizar.

“Esta discusión en medio de una campaña electoral fue un error, además, en el entendido de que los servidores públicos deben evolucionar y enfocarse, la Aresep en la defensa del consumidor y no de los sectores”, aseveró.

