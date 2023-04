Diputados impulsan ley contra crimen organizado luego de intensas negociaciones

Luego de dos horas y media de intensas negociaciones entre fracciones legislativas, este martes, 50 diputados votaron a favor de acelerar el trámite del proyecto de ley sobre crimen organizado.

Específicamente, se aprobó una moción de orden para dispensar de todos los trámites el expediente 23.090, pues el texto dictaminado aún no había llegado al plenario pese a que, una semana antes, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico logró superar la discusión de cientos de mociones que frenaban su avance.

La idea de los congresistas es aprobar una moción de vía rápida para este proyecto, el próximo jueves, según los parámetros del artículo 178 y siguientes del Reglamento legislativo, es decir, un procedimiento abreviado con plazo.

No obstante, hay fracciones legislativas que no aceptan dar el voto a esa vía rápida si no se acelera también el proyecto de mayor interés para el Gobierno, el de las jornadas laborales 4-3.

Planteamiento del FA Copiado!

Temprano, este martes, el Frente Amplio anunció que estaba buscando las 38 firmas necesarias para darle una vía rápida al plan contra el crimen organizado, por la urgencia de que se apruebe.

El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió de que, si no se aprueba antes de inicios de junio, saldrían libres cabecillas criminales que están en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público los investiva, además de que se afectarían varios casos de crimen organizado en camino.

La reforma permitiría duplicar los plazos de prisión preventiva y demás procesos judiciales, para este tipo de casos.

A la vez, Pilar Cisneros, jefa de Progreso Social Democrático (PPSD), presentó la vía rápida para el proyecto de jornadas 4-3 con firmas de Nueva República, para intentar que se viera antes su propuesta.

La propuesta de Rodrigo Arias Copiado!

Eso generó intensas negociaciones entre fracciones y entonces el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, hizo una propuesta de un acuerdo político para que se trabajen, por vía rápida, los dos proyectos, de forma paralela a partir del 8 de mayo.

Arias explicó a la prensa que su propuesta tuvo el apoyo inmediato de cuatro fracciones: Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República y el Partido Liberal Progresista (PLP).

En el caso de Liberación Nacional, tuvo que realizar una intensa discusión interna antes de declarar que sí apoyará, mayoritariamente, el acuerdo planteado por Arias, según declaró Kattia Rivera, jefa verdiblanca.

Rivera enfatizó que, en el seno de la fracción, hay diputados a favor y en contra de ambas iniciativas, por lo que resultó una decisión difícil. De hecho, Carolina Delgado se retiró de la reunión de la fracción y del plenario.

Ella ha sido la diputada opuesta al plan sobre crimen organizado, que ha bloqueado el avance de la iniciativa hasta con mil mociones.

El Frente Amplio, por su lado, apoya acelerar el plan contra crimen organizado, pero no el de jornadas 4-3, según lo enfatizó Jonathan Acuña, jefe de la fracción parlamentaria.

Ahora, luego de tantas negociaciones, quedó para el jueves la decisión específica sobre la vía rápida con plazo definido para ambas iniciativas.