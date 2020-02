“Hoy Costa Rica no está para abrir el secreto bancario. Antes de hacerlo, el Ministerio de Hacienda debe asegurar, garantizar, que cuenta con sistemas de seguridad confiables para dar un paso en esa dirección. Pero, los sistemas de Hacienda son muy vulnerables. En ausencia de sistemas confiables, no es una opción levantar el secreto bancario porque es convertir un mecanismo perverso para afectar empresas y ciudadanos. En las condiciones actuales no aprobaría ningún proyecto”.