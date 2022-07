Diputados del PUSC insisten en que licor patrocine deportes, por tercera vez

La jefa del PUSC, Daniela Rojas (al centro, abajo, en el uso de la palabra), afirmó que, si el Estado no puede patrocinar a los deportistas, lo podría hacer el sector privado, específicamente las marcas de bebidas alcohólicas. Foto: Cortesía PUSC

Luego de que la propuesta fracasó ya dos veces, debido a resoluciones de la Sala Constitucional, la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) insistirá por tercera vez en eliminar la prohibición legal de que marcas de bebidas alcohólicas patrocinen los deportes.

Los socialcristianos anunciaron su nuevo intento en una conferencia donde estuvieron los presidentes del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas; de la Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo; de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos; y de la Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), Victoria Gamboa.

La propuesta de la jefa de la Unidad, Daniela Rojas, es eliminar el segundo párrafo del artículo 12 de la ley 9047, Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico.

Ese artículo es el que hoy prohíbe literalmente el uso de marcas o nombres de bebidas alcohólicas en “publicidad, rotulación de uniformes, medios de transporte y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva, así como en actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad”.

Aunque Rojas dijo en declaraciones a medios que se trata de eliminar una prohibición para el patrocinio del sector privado al deporte, en realidad se trata de un sector específico: el de licores y bebidas alcohólicas.

En la consulta que la Sala Constitucional respondió en diciembre pasado, sobre una iniciativa idéntica, los magistrados afirmaron que la propuesta violentaba “los principios de interés superior de la persona menor de edad, la razonabilidad y progresividad de los derechos fundamentales, así como el artículo 25 de la Convención Iberoamericana de los derechos humanos de los jóvenes y el derecho a la salud”.

Esa versión objetada por la Sala IV era firmada por los exdiputados María José Corrales y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), y se había aprobado en el plenario en octubre por un solo voto de diferencia.

La primera ocasión en que el tribunal constitucional objetó el proyecto fue sobre la versión original, del socialcristiano Erwen Masís, para quien precisamente laboraba Daniela Rojas como asesora.

En el caso del proyecto de Masís, tropezó en la Sala Constitucional porque la Asamblea incumplió con el principio de publicidad, lo que anuló el trámite legislativo completo, cuando se aplicó una dispensa de trámites cuando ya el proyecto tenía un informe de una comisión legislativa.

“Actualmente, muchos de nuestros deportistas, que salen de Costa Rica a representarnos, y nos traen grandes alegrías, no están pudiendo hacerlo por falta de recursos o lo están haciendo con recursos propios, porque el Estado no tiene la capacidad de poder apoyarlos. Si no los podemos apoyar, debemos permitir que el sector privado sí lo pueda hacer”, justificó Daniela Rojas.

En la presentación de la propuesta también participaron algunos deportistas, como la boxeadora Yokasta Valle; el ciclista Jason Huertas y la atleta Vielka Arias.