“Uno comete, digamos, algún error, porque me parece que debí analizar un poco más la posición de la ministra (Rocío Aguilar) y entiendo que no lo hice. Ahora que analizo las cosas como deben ser, hay que enmendar. Seguimos siendo humanos y no hemos alcanzado el nivel de perfección que quisiéramos para no vernos en este tipo de errores, pero lo importante es reconocerlos y hacer las enmiendas que correspondan”, dijo Cruickshank.