Diputado de PUSC retira firma a moción sobre investigación del Sinart

Justo el día en que se reveló un nuevo hecho sobre los millonarios contratos del Sinart, el diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), retiró su firma de la moción para crear una comisión investigadora sobre los negocios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

El lunes 7 de setiembre, 20 diputados de cinco partidos firmaron la moción para indagar los contratos otorgados por instituciones públicas al Sinart, por casi ¢8.000 millones, para el manejo de la publicidad estatal. Varios de los contratos fueron concedidos sin concurso público.

Este jueves, trascendió la revelación de la funcionaria de la Asesoría Legal del Sinart, Mariana Fernández Sequeira, quien expuso que el expresidente de la empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la “orden directa” de contratar a una empresa de Christian Bulgarelli, quien fue identificado como asesor presidencial por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

El siguiente es un intercambio de preguntas y respuestas con el diputado Bojorges sobre su decidión de retirar el apoyo a la moción:

-¿Por qué retiró usted la firma de la moción sobre la comisión investigadora?

Primero quisiera indicar que yo estoy totalmente de acuerdo en que se investigue lo que se tenga que investigar, y que se logre determinar quiénes son los responsables de los contratos millonarios de instituciones públicas con la agencia del Sinart.

“Lo segundo es que yo retiré la firma de la moción porque crear una comisión más, aparte de las más de 35 o 40 comisiones que tiene la Asamblea Legislativa, me parece que, después de que se está investigando por parte de la Contraloría, no tiene ningún sentido.

-¿Eso no lo pensó antes de firmarla?

No, señor.

-El mismo Rodrigo Arias dijo hoy en la reunión de jefaturas que la comisión de marchamo fenece, también fenece la comisión de lista negra de Unión Europea, entonces son dos comisiones menos...

Aunque sean dos comisiones menos, es una cantidad de comisiones enorme que tiene esta Asamblea Legislativa y muchas no llegan a nada. No tiene ningún sentido, algunas ni siquiera arrojan resultados que sirven para que el Estado sea más eficiente”.

-¿Le llamó don Erwen Masís pidiéndole que retirara la firma?

¡Jamás! ¡Nunca!. Ni aceptaría nunca un llamado para que nadie me diga cómo actuar en mi diputación.

-¿Sabiendo usted que el expresidente del Sinart, Allan Trigueros, fue el que directamente pidió a la asesoría jurídica que se contratara a Christian Bulgarelli sin concurso público, con una orden directa, ¿usted consideraría de que se tiene que investigar mucho más?

Y quisiera decirle que quienes le solicitamos a la Contraloría que investigara fuimos nosotros. Quiero que se investigue, y estaré pendiente de los resultados de la investigación por parte de la Contraloría”.

-¿Tenía algún temor de que estuviera su firma en la comisión?

Para nada. Que le caiga el peso de la ley a los funcionarios públicos que han hecho contratos millonarios indebidos, si es que existen.

-Pero es contradictorio, que usted apoye que se investigue, pero retira la firma.

No, para nada. Perdón, son dos cosas distinta. Está confundiendo una cosa con otra. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se investigue. En lo que no estoy de acuerdo en que se hagan comisiones en esta Asamblea Legislativa.

-¿Que se investigue a dónde? Copiado!

Por la Contraloría.

-Ah, entonces ustedes no, que ustedes no exijan cuentas políticas sobre este caso, cuando son actores políticos los que han actuado y han hecho que este tema de los contratos. Copiado!

Claro que estoy totalmente de acuerdo en que la Asamblea pida cuentas, pero tenemos que esperar el resultado de la investigación de la Contraloría y, cuando esa investigación se concluya y nos den los resultados, entonces, haremos el control político que debemos hacer”.

-Pero así es muy fácil, esperar a que el Ministerio Público lleve un caso a juicio, pero ustedes no exijan cuentas. O sea, es muy facil que otros hagan el trabajo cuando se puede hacer desde lo político.

Claro que sí lo podemos investigar, pero..., ¿por qué no lo investigamos en la comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos

-¿Usted sabe de la cantidad de expedientes que hay en fila, como 10 investigaciones?

Claro que sí. Entonces, ¿creamos una nueva comisión y al final no funciona ni una ni otra?

-Con plazo, una comisión con plazo.

No funciona ni una ni otra.

Leslye Bojorges, diputado del PUSC, retiró el apoyo a la moción sobre la comisión investigadora del Sinart. Foto: (Asamblea Legislativa)

-¿Usted no considera relevantes las revelaciones que se han hecho en comisiones investigadoras?

En algunas sí, por supuesto. En algunas sí. Algunas surten efecto, en este caso a mí me parece que, si se va a investigar, que se investigue en la Comisión de Control y Gasto Público. Pero además, lo más importante es que ya lo está investigando la Contraloría General de la República.

-¿Que se investigue en Control y Gasto Público, pero después de la fila que hay?

No. No. Cuando tengamos los avances de la Contraloría. Yo creo que es la Contraloría, que fuimos nosotros, los que pedimos a la Contraloría que se investigara. Son dos cosas distintas. Yo jamás voy a decir que no estoy de acuerdo en que se investigue. Y creo que tomamos una decisión correcta en pedir a la Contraloría que se investigara. En lo que no estoy de acuerdo, y por eso retiré la firma, es en que se cree una comisión para algo que ya está haciendo la Contraloría.