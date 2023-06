Diputada Cisneros intentaba cambiar noticias de ‘CRHoy’, dice Leonel Baruch

En una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el principal accionista del medio digital CRHoy, Leonel Baruch Goldberg, aseguró hoy que la diputada Pilar Cisneros Gallo constantemente le pedía cambiar títulos o contenido de noticias de este medio digital.

El empresario, quien también es accionista mayoritario del Banco BCT, compareció nuevamente este lunes en la Comisión Investigadora del Financiamiento Electoral.

Allí, aseguró que la oficialista expresó seis mentiras durante la última semana, después de que él reveló que ella le pidió ayuda para destruir al diario La Nación durante una reunión que ambos sostuvieron el 29 de agosto del 2022, en el Congreso.

Baruch dijo que la diputada negó haber tratado de influenciar el contenido del medio CRHoy, pero trataba de instruirlo a él “con órdenes de que CRHoy debía cambiar determinado titular o contenido de notas que no le aplaudían”.

Baruch manifestó que, “después de tanta majadería”, él le dejó de contestarle los mensajes con instrucciones de cosas por publicar, “hasta que finalmente y, gracias a Dios, dejó de mandarme sus matonadas”.

En declaraciones a la prensa, Cisneros confirmó que ella cuestionaba artículos de ese medio digital y dijo que entregó a la comisión legislativa una lista de los artículos que ella considera parcializados.

Al preguntársele si le pidió a Baruch ajustes en titulares y notas, ella respondió que “por supuesto” por “información que me pareció descabellada”. Adujo que lo hizo solo una vez.

El empresario también cuestionó que Pilar Cisneros haya negado que ella quisiera destruir al periódico La Nación, después de que él reveló que la política le pidió apoyar los “intereses del Gobierno” en contra del diario en el caso del cierre del Parque Viva.

Según el accionista de CRHoy, ella buscó su apoyo para dañar a La Nación creyendo que “mi mezquindad era como la de ellos, para que pase de ser prensa canalla a ser prensa foca”.

Baruch puntualizó que su denuncia se comprueba con un video que circula en redes sociales.

En dicho clip, el entonces candidato presidencial Rodrigo Chaves aseguraba: “Vamos a destruir las estructuras corruptas de La Nación y Canal 7″. El empresario enfatizó que, en ese video, ella era una de las personas que aplaudía efusivamente dicha afirmación.

Como tercera mentira atribuida a Cisneros, el empresario dijo que la legisladora ha dedicado millones de colones de fondos públicos para decir, en redes sociales, que no había hablado con él de La Nación en la reunión del 29 de agosto.

“Se enreda en sus propias contradicciones, pues cuando salió corriendo de esta comisión, antes de que terminara, le dijo a la prensa, después de negarlo al inicio, que sí había hablado conmigo de La Nación”, comento el empresario.

Baruch alegó que, después de que “había metido la pata, diciendo la verdad, pasó una semana diciendo otra cosa”.

El empresario calificó como otra mentira que la diputada oficialista dijera que él no paga impuestos desde hace 25 años, por no ser una persona asalariada.

“No solo es mentira, sino que ella sabe porque yo lo expliqué en la comisión, a pesar de que me interrumpía con una técnica maliciosa que usan diputados maliciosos. (...) Hace 22 años dejé de ser funcionario público y decidí no volver a la actividad diaria empresarial y, desde entonces, vivo de los dividendos, no de salario.

“Los dividendos, cuando los recibe una persona, la empresa que lo reparte debe rebajar el impuesto de renta que le toca pagar a quien recibe los fondos y se los entrega al Estado. Igual sucede con los dividendos que recibe doña Pilar de sus empresas, así que bien sabe cómo es la cosa”, enfatizó el empresario.

'Es mentira que fuera una reunión sin agenda'

En cuanto a la reunión que sostuvo con Pilar Cisneros, Leonel Baruch declaró que es mentira que ella buscara a toda costa que se realizara esa cita en el despacho de la congresista, para buscar transparencia.

El empresario hizo una cronología de los mensajes y enfatizó en que la diputada propuso, primero, que el encuentro se produjera un viernes por la tarde o un fin de semana, lo que claramente no sería en el Congreso, y luego le sugirió que desayunaran en el Gran Hotel Costa Rica, también fuera del parlamento.

Cisneros rechazó la acusación de que ella no quisiera conversar con él en su despacho de diputada y alegó que ella buscaría entregar los mensajes de Whatsapp certificados que Baruch también prometió este lunes.

Por último, Baruch detalló que es mentira que se tratara de una reunión sin agenda, pues la intención de Cisneros era originalmente reunirlo con el presidente Rodrigo Chaves, “dependiendo de lo que pasara en el encuentro”.

“¿Cuál es la razón de que hiciera esa salvedad? ¿Por qué iba a depender de una conversación mía con doña Pilar si yo hablaba o no con el presidente Chaves después?”, acotó.

También se preguntó, entonces, “¿cuál sería el macabro objetivo que no le salió y por lo que el presidente ya no quiso reunirse conmigo?”.

Frente a este reclamo, Cisneros alegó que el mandatario no tuvo ninguna relación ni con la reunión ni con la supuesta propuesta.

La legisladora apuntó que Baruch es un “absoluto mentiroso” porque agregó que La Nación nunca fue objeto de la conversación. “Lo sostengo y lo resostengo. Él no tiene ninguna prueba de su incomodidad ni de las mentiras de Pilar Cisneros”, agregó.