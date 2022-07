Dinorah Barquero confirma ‘presión’ de grupos provida para elegir magistrado de Sala IV

Dinorah Barquero, diputada del PLN, se refirió al nombramiento de un magistrado de Sala IV. Foto: (Albert Marín)

La diputada Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN), confirmó que tiene presiones de grupos provida para tomar su decisión a la hora de elegir el magistrado de la Sala Constitucional que ocupará la plaza que dejó Nancy Hernández, hoy jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este jueves, en declaraciones a La Nación, la legisladora alajuelense confirmó lo que dijo el miércoles durante una sesión de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

En ese foro, cuando se discutían las reglas para elegir magistrados, Barquero declaró que grupos provida le hablan para escoger una persona afín a esas posiciones.

Barquero adujo que se trata de presiones “en el buen sentido”, porque aseguró que ella es provida, lo que significa en este caso que ella se opone a propuestas de legalización del aborto y de la eutanasia, por ejemplo.

En la Comisión de Nombramientos, la diputada se refirió al tema durante una audiencia de las voceras de la organización Foro de Justicia, quienes cuestionaron el cambio que los diputados aprobaron para calificar a los aspirantes a magistrado. Los integrantes subieron de un 30% a un 55% el valor de las entrevistas, lo que reduce el porcentaje para los atestados.

“Yo manifesté que para mí la entrevista era muy importante, porque yo soy provida. Cuando dije que había recibido presiones de algunos grupos es porque yo hice una campaña levantando la bandera de la defensa de la vida, el derecho a la vida, el derecho humano más importante que tenemos”, dijo la diputada del PLN.

Barquero aseguró que, a partir de sus posiciones, algunas personas y grupos la han convocado a reuniones “para ver cómo se va estructurando” la estrategia, “si hay algún trabajo que hacer y cómo se va a ir direccionando el trabajo para los grupos en defensa de la vida”.

“Por eso, yo dije que era presión en el buen sentido, porque aunque no había sido presión directa, sí es en el buen sentido de que la gente se está moviendo, de un lado y del otro.

“En mi caso, yo no necesito que me presionen, pero tampoco soy una persona que ceda fácilmente a las presiones. Yo cedo a las razones, a los argumentos, pero no a las presiones”, agregó.

Barquero también manifesto: “No creo en la eutanasia, no creo en el aborto. Creo que son derechos fundamentales y, además, tengo mi derecho a la espiritualidad, y como otras personas tienen sus derechos y los defenderán con toda su convicción.

“Esto no tiene que generar una gran preocupación, porque aquí presionan los ambientalistas, los sindicatos; por eso, hice la reflexión en el buen sentido. Todo el mundo viene (a la Asamblea) a plantear sus argumentos, es una especie de presión, de convencimiento”, indicó.

El proceso de calificación para el próximo magistrado de Sala IV ya se efectuó. En marzo de este año, la Comisión de Nombramientos recomendó seis candidatos para sustituir a Hernández. Se trata de tres mujeres y tres hombres y estas fueron sus calificaciones: Ingrid Hess (93,7), Huberth Fernández (91,8), Vilma Sánchez (85,9), Ronald Salazar (84,4), Ileana Sánchez (83,5) y Norberto Garay (79,3).

Organizaciones de mujeres han pedido a los diputados nombrar una mujer pues, si escogen a un hombre, la Sala quedaría integrada con seis hombres y solo una mujer, la magistrada propietaria Anamari Garro.

La diputada del PLN también enfatizó que sus posiciones y esas “presiones en buen sentido” tienen vínculo con la decisión sobre el próximo magistrado de la Sala Constitucional.

“Yo tuve ese compromiso con la gente provida y creo en eso”.

“Por supuesto, al tener esa representación, vamos a querer gente con una valoración en ese sentido. No son presiones. La palabra ‘presión’ ha generado una serie de..., tal vez cuestionamientos, ha generado un signo de pregunta”, acotó.