Decreto sobre regla fiscal tiene ‘riesgos y efectos muy serios’, dice contralora

El decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para flexibilizar el cumplimiento de la regla fiscal, tiene “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas, advirtió este miércoles a los diputados la contralora general, Marta Acosta.

En comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Acosta expuso que el decreto permitiría un mayor margen de crecimiento sobre todo en el gasto corriente (salarios, intereses y servicios), lo que postergaría el momento en que el país alcanzará la sostenibilidad fiscal.

“A la Contraloría le preocupa el entorno de ambigüedad y confusión en la definición, aplicación y control de la regla fiscal al pretender incorporar cambios y ajustes en temas que deben ser discutidos en esta Asamblea Legislativa”, les dijo Acosta a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Explicó que el decreto se contrapone a lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal, en torno a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal.

La regla es el mecanismo que le impone un tope al crecimiento del gasto público para evitar un empeoramiento de la situación económica del país. El techo depende de qué tan endeudado esté el Gobierno y qué tan dinámica esté la economía. Para este año por ejemplo, el crecimiento máximo es de un 1,96%, porque la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

La Contraloría es la encargada de verificar el cumplimiento de la regla fiscal y artículo 21 de la reforma fiscal dice que la comprobación debe hacerse con base en la liquidación presupuestaria.

Durante el gobierno de Carlos Alvarado, el reglamento de la regla fiscal establecía que el cumplimiento de esta medida debía hacerse al comparar el gasto realmente ejecutado en el año en curso con la ejecución del año anterior.

En lugar de ello, el presidente Chaves modificó el reglamento, vía decreto, para que la verificación se haga únicamente comparando el presupuesto final del año (incluyendo los presupuestos extraordinarios) con el presupuesto ordinario del año anterior.

La contralora explicó que ese cambio permitirá incrementar el gasto porque lo realmente ejecutado suele ser inferior a lo presupuesto, debido a la subejecución de recursos.

“Se daría un mayor margen de crecimiento para el gasto devengado del Presupuesto Nacional. Esto favorecería principalmente al gasto corriente, lo que postergaría el retorno a la senda de sostenibilidad y podría generar expectativas negativas en torno al compromiso con la búsqueda de la consolidación fiscal”, declaró Marta Acosta.

De hecho, la Contraloría estimó que, cumplir con la regla fiscal en el 2022, es necesario que la ejecución del Presupuesto no supere el 94% en el gasto corriente y el 95,5% en el gasto total, lo que evidencia un riesgo de incumplimiento.

“El tema de la regla es cómo contenemos el gasto para no seguirnos endeudando al ritmo que llevamos”, dijo la contralora.

El pasado 23 de junio, cuando anunció la flexibilización de la regla fiscal, el presidente Chaves argumentó que el reglamento emitido por el gobierno anterior “fue un grave error” y dijo que él se opuso como ministro de Hacienda “porque, de otra manera, no hay plata”.

Alegó que la Cancillería no iba a a pagar salarios de los funcionarios de las embajadas a partir de agosto, a menos de que se hiciera el cambio, y que el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) no podría transferir ¢13.000 millones a las organizaciones no gubernamentales que colaboran con esta entidad “simplemente porque el recurso existe, pero el cumplimiento de la regla se hacía sobre lo gastado”.

El presupuesto del Pani lo tendría que rechazar

No obstante, la contralora general llamó la atención en el sentido de que, si bien el presidente emitió el decreto con el cambio y el Poder Ejecutivo maneja el presupuesto del Gobierno Central, los presupuestos de las instituciones descentralizadas los aprueba o imprueba la Contraloría General.

En ese marco, dijo que a la Contraloría le lleva un presupuesto del Pani que incumple la regla fiscal, lo tendría que rechazar porque así lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“En instituciones que presentan altos niveles de subejecución en el gasto, el cambio en la base les permitiría un crecimiento del gasto mucho mayor al parámetro de regla”, dijo la CGR.

Agregó que el crecimiento del gasto corriente estrujaría el gasto de capital, es decir, el que se dedica a obras públicas y equipamiento.

En cuanto a eventuales acciones contra el decreto, la Contraloría respondió a La Nación que no se puede emitir un criterio porque porque no ha sido publicado en La Gaceta y aún validez jurídica.