"Servicios Técnicos ratificó lo que yo ya sabía como abogado que, en primer lugar, no existe ningún conflicto de competencias y, en segundo lugar, aunque existiera algún conflicto de competencias, yo no me puedo arrogar por motu proprio la representación de la Asamblea Legislativa, del pleno de la Asamblea Legislativa, aunque sea presidente, sino que para plantear un conflicto de esa naturaleza, se requeriría de un acuerdo de al menos 29 votos del pleno de la Asamblea Legislativa.