Contraloría pide suspender a diputado Gilberth Jiménez por 25 días sin goce de salario

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó imponer una sanción de 25 días de suspensión sin goce de salario al diputado Gilberth Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional (PLN), por faltas que habría cometido mientras fue alcalde de Desamparados.

Según el órgano contralor, Jiménez habría transgredido “normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública”.

El pasado 24 de mayo, la Contraloría solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicar la sanción al legislador.

No obstante, los magistrados respondieron que ellos carecen de autoridad para ejecutar el castigo planteado. En la resolución 3819-E7-2022, emitida el martes 31 de mayo, el Tribunal declaró que, si dictara órdenes de sancionar a Jiménez, estaría cometiendo “una ilegítima violación a la separación de Poderes”.

Los magistrados consideran que, por tratarse de un integrante del Poder Legislativo, sería el propio Congreso el que tendría que ejecutar la medida.

La resolución del TSE no especifica las faltas que habría cometido Jiménez. Consultado por La Nación, el legislador afirmó que el caso lo inició un desamparadeño que se enojó con la Municipalidad, la cual, según él, estaba “alcahueteando” a un vecino con una construcción que incumplía los permisos de la obra.

Jiménez fue alcalde de dicho cantón desde el 2016 hasta inicios de este año, cuando resultó electo como diputado por San José.

Los criterios del TSE y la CGR son contradictorios sobre este tema. El órgano contralor considera que el hecho de que Jiménez ahora sea diputado no impide que el Tribunal “haga cumplir” el correctivo solicitado.

En su resolución, el Tribunal reconoce que, en el pasado, ha ejecutado sanciones contra funcionarios municipales electos popularmente. No obstante, para los magistrados, este caso es distinto, pues se trata de un exalcalde que ahora goza de inmunidad y de un trato diferenciado, en su condición de miembro de un supremo poder.

El Tribunal, por lo tanto, trasladó la solicitud de la CGR, para que los diputados decidan si le aplican la sanción a Jiménez.

En mayo del 2018, los diputados del periodo anterior aprobaron una reforma a la Constitución Política que los habilita a sancionar, e incluso quitar credenciales, a los legisladores que cometan faltas éticas.

No obstante, para que se ejecute la reforma, hace falta que el mismo Congreso apruebe una ley en la que se establezca el procedimiento sancionatorio a seguir. Durante los siguientes cuatro años, se presentaron varias propuestas, pero ninguna ha prosperado.

Pleito por vecino molesto

Por teléfono, Jiménez alegó que la situación se inició cuando un habitante de Desamparados reclamó porque un vecino tenía una construcción que supuestamente incumplía con los permisos requeridos, pues estaba trabajando en áreas no autorizadas. El denunciante, según Jiménez, alegaba que el Área de Urbanismo de la Municipalidad estaba incumpliendo sus responsabilidades, aunque los funcionarios le ordenaron al vecino demoler las obras no autorizadas.

Según el alcalde, por petición del denunciante, se realizó una investigación interna, que demostró que el personal técnico había realizado correctamente su trabajo, pero, por insistencia del denunciante, se autorizó una segunda investigación, que habría llegado a las mismas conclusiones.

También, dijo que los hechos denunciados ya habían prescrito.

“Yo doy por resuelto el caso, dándose que no existen elementos adicionales y que, además, ya estaba con dos días de prescripción y por tanto archivamos el caso. Entonces, esa persona no conforme con eso sigue insistiendo, viene y se va a la asesoría, manda a decir que el Concejo Municipal debe conocer la situación; el Concejo no reacciona y considera que no tiene ningún sentido y una recomendación del abogado del Concejo dice que el tema debe ir ante la Contraloría General de la República.

“La Contraloría lleva a cabo el proceso y, para mi sorpresa, uno dice que cómo es posible, que a personas que están siendo negligentes, ineficientes y hacen cosas que no son adecuadas no se les hace nada, y aquí la Contraloría viene con una recomendación de suspensión de 25 días”, dijo Jiménez.

El legislador alegó que como ya está fuera de la Municipalidad y ahora es diputado, la medida que solicita la Contraloría es “inaplicable”.