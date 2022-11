Con solo 1 voto disidente, PUSC confirma apoyo a $6.000 millones en eurobonos

La bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUS) apoyará el endeudamiento internacional de $6.000 millones solicitado por el Gobierno, mediante la emisión de eurobonos, a cambio de “controles rigurosos” sobre el uso de estos recursos.

Ocho de los nueve diputados socialcristianos comunicaron su posición hoy cuando el proyecto se encamina a la discusión de mociones de ajuste en la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos. El PUSC instó al resto de partidos a aprobar el texto dictaminado.

“La bancada es clara en señalar que la aprobación por dicho monto debe venir acompañado de estrictos controles en el uso de los recursos públicos”, dijo el PUSC en un comunicado.

En esa línea, la Unidad exige que los $6.000 millones sean destinados exclusivamente al pago de deuda pública, que las colocaciones se hagan en tractos anuales de $1.500 millones y que se cumpla con las metas fiscales introducidas al texto dictaminado, básicamente las incluidas en el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Eurobonos: ¿Qué necesita el Gobierno para su aprobación en plenario?

La bancada rojiazul pide además que, si el Gobierno Central aumenta el tope de la deuda pública, los eurobonos sirvan para reducir la diferencia y que, en caso de generarse un ahorro en gastos financieros, este sea utilizado para amortizar la deuda pública o pagar intereses.

“No se podrán utilizar dichos recursos para financiar otros gastos del Presupuesto de la República”, plantea el PUSC.

“Esta decisión la tomamos de manera responsable, estableciendo controles de fiscalización oportunos y pensando en el saneamiento de las finanzas públicas”, añadió la fracción.

Vanessa Castro, también socialcristiana, dijo apartarse del criterio de su bancada, mientras da paso al avance de las negociaciones en el plenario.

“Me mantengo aún en el dictamen que firmé de los $3.000 millones, porque no comparto aún los controles que mi fracción está apoyando. El monto en este momento para mí no es determinante. Si los controles son adecuados y logramos alcanzar los 38 votos, me inclinaré por la posición que tenga esos controles”, planteó Castro, luego del comunicado emitido por su fracción.

Castro, junto con las bancadas de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), pusieron sobre la mesa un dictamen de minoría, que autorizaría solo $3.000 millones en dos años.

Este dictamen exige otros requisitos como un plan de reactivación económica, colocación de escáneres en aduanas, la implementación completa del programa Hacienda Digital, así como la reducción de la mora tributaria, de la evasión y elusión fiscal.

En cambio, su compañera de bancada, Marta Carballo, avaló el texto dictaminado, el cual fue consensuado con el Gobierno. Este avalaría $6.000 millones en cuatro años, a cambio del cumplimiento de las metas pactadas por el país con el FMI que bajarían el porcentaje de la deuda pública, el pago de los intereses y generar un superávit primario.

Diputados dictaminan $6.000 millones en eurobonos con 5 votos a favor y 4 en contra

Este superávit es la diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno, sin incluir el pago de los intereses de la deuda.

De momento el Gobierno cuenta con el respaldo de los diez de la bancada oficialista, ocho del PUSC, siete del Partido Nueva República (PNR), seis del Partido Liberal Progresista (PLP) y una del PLN, para totalizar 32 votos. Sin embargo, requiere de 38 votos para conseguir los eurobonos.

El Poder ejecutivo aún debe negociar con el resto de la bancada del PLN, que tiene disponibles 18 votos y con el FA que tiene seis.

La diputada Castro, presidenta de la Comisión de Económicos, dijo que este miércoles 9 de noviembre se iniciaría la discusión de mociones de ajuste.