Chofer de Joselyn Chacón depositó ¢500.000 a trol Piero Calandrelli en dos meses, según pruebas

Alberto Vargas Zúñiga, administrador del personaje ficticio de redes sociales, Piero Calandrelli, aportó a la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales copias de cinco transferencias electrónicas que recibió de parte del chofer institucional de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, de nombre Richard Gutiérrez Cuesta.

Él había asegurado que la exjerarca le pagaba mediante este funcionario para atacar periodistas y diputados de oposición, así como para levantar su imagen.

Las copias corresponden a depósitos por un monto total de ¢500.000 recibidos en un periodo de dos meses, entre el 9 de setiembre y el 2 de noviembre de 2022.

Transferencia por ¢100.000 el 9 de setiembre de 2022 a través de Richard Gutiérrez con el asunto “Ayuda Universidad”.

Transferencia por ¢100.000 el 16 de setiembre de 2022 a través de Richard Gutiérrez con el asunto “Ayuda Universidad”.

Transferencia por ¢100.000 el 1.° de octubre de 2022 a través de Richard Gutiérrez con el asunto “Universidad”.

Transferencia por ¢100.000 el 15 de octubre de 2022 a través de Richard Gutiérrez con el asunto “De Richard Gracias”.

Transferencia por ¢100.000 el 2 de noviembre de 2022 a través de Richard Gutiérrez con el asunto “De Richard”.

En las pruebas remitidas a la comisión legislativa, que también investiga el uso de troles en política, Alberto Vargas mostró nuevos mensajes que intercambió con Joselyn Chacón.

Las capturas de pantalla muestran que Joselyn Chacón le pedía a Piero Calandrelli comentar publicaciones de prensa sobre vacunación y otros temas relacionados con su gestión e imagen.

En otra conversación, pidió “apoyo para comentar” en una publicación de un medio digital titulada “Pilar Cisneros busca frenar debate en Plenario por temas tratados en interpelación a ministra de Salud.

Pidió que le dieran “duro” a una persona que identificó como Andrea, bajo el argumento de que “está dolida por las respuestas de la ministra”.

Capturas de pantalla aportadas a la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales por Alberto Vargas, sobre supuestas conversaciones entre Piero Clandrelli y Joselyn Chacón.

“Hola, por si pueden ir a comentar”, dice otro de los mensajes, acompañado por un enlace de una noticia de Ameliarueda.com, sobre la vacunación para menores de edad.

En otra de las capturas, la exjerarca le pidió a Vargas unir videos y compartir el material en varias redes.

Las pruebas de la exministra Copiado!

Joselyn Chacón también envió capturas de pantallas a la comisión legislativa, para intentar probar que ella pagó a Piero Calandrelli para una campaña de vacunación.

Ella aportó documentos a pesar de que, en una carta enviada a los diputados de la comisión, mencionó que “mi caso está en la Fiscalía y no estoy obligada a entregar ninguna prueba a esta comisión”.

En una de las capturas aportadas al foro legislativo, aparentemente ambos estaban hablando de la comparecencia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien se abstuvo a declarar si en la campaña de Rodrigo Chaves contrataron precisamente a Piero Calandrelli u otros troles o influenciadores de opinión.

“Fuera ilegal si el dinero salió del Estado directamente hacia mi cuenta sin estar en planilla, lo tuyo no”, menciona el mensaje atribuido a Alberto Vargas, administrador del perfil.

En el pantallazo no se observa el comentario que ella le hizo. En una nota al pie, la exministra escribió: “Posterior a la interpelación con Bruner, donde fue nombrado, empezó con ataques. Respuesta donde le dije que no le pagaré más por campañas para cuidar mi seguridad y ahorrar”.

Entre las capturas de pantalla, que según Chacón evidencian que se le pagó al trol únicamente para la campaña de vacunación, el emisor del mensaje señala: “Lo de la campaña va en curso pues me están pagando”.

No obstante, enseguida señala: “Pero sobre lo otro no tengo plata en la cuenta y de gratis no haré nada”. Nuevamente, la conversación sale cortada.

La exjerarca no aclaró a los diputados a qué se refería Piero Calandrelli con “sobre lo otro”.

Capturas de pantalla aportadas a la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales por Joselyn Chacón, sobre supuestas conversaciones entre la exministra de Salud y Piero Calandrelli.

En otras capturas de pantalla aportadas por Chacón, atribuidas a Alberto Vargas, este menciona que es doctor y que perdió a su hija. Vargas se abstuvo a contestar preguntas relacionadas sobre esos señalamientos cuando compareció ante la comisión.