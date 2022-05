Chaves hace fuerte crítica a Costa Rica en Foro Económico Mundial

Rodrigo Chaves, presidente de la República, utilizó su primera participación en el Foro Económico Mundial este martes, en Davos, Suiza, para exponer fuertes críticas sobre Costa Rica. Afirmó que el país ha tenido un “deterioro importante”, que hay demasiada contaminación en los ríos y que se sobreinvirtió en la generación eléctrica, sobre todo a partir de combustibles fósiles.

Añadió que existe un desorden fiscal y que el sistema de tributario, en vez de mejorar la distribución de la riqueza, la empeora.

Chaves brindó esas declaraciones durante el Panel Presidencial de Latinoamérica, en compañía de los mandatarios de Colombia, Iván Duque; República Dominicana, Luis Abinader; y la vicepresidente de Perú, Dina Boluarte.

Como parte de la discusión sobre la recuperación pospandemia, la moderadora del foro manifestó: “Usted (Chaves) se libró de esta ola tan grave que ha producido la pandemia, pero también existen algunos riesgos emergentes y va a corresponder un periodo complejo en su Presidencia”.

A esas manifestaciones Chaves respondió: “Yo no me libré de nada, al revés, estoy heredando lo que hay que corregir, porque, desafortunadamente, al contrario de las experiencias que han comentado mis colegas (los otros presidentes), Costa Rica no lo hizo tan bien y, más bien, hemos tenido un deterioro importante”.

“Yo no puedo reportar los éxitos de mis 15 días de administración, pero sí puedo reportar sobre los desafíos y qué vamos a hacer”, continuó. Posteriormente, prosiguió con un balance de falencias que afirma haber encontrado en el país.

Entre ellos, destacó el déficit fiscal, la inequidad social, la calidad de los servicios públicos y el manejo de las aguas residuales.

Sobre la desigualdad mencionó: “Se nos ha echado a perder muchísimo la distribución del ingreso. Costa Rica era el país más igualitario junto con Uruguay por generaciones. Eso no ha funcionado, se nos ha deteriorado, porque nuestro sistema tributario en lugar de mejorar la distribución del ingreso la empeora”.

El mandatario dijo que heredó “una casa muy desordenada” y que los retos que enfrentará durante su gobierno son muchísimo mayores a los enfrentados por el país en plena pandemia de coronavirus.

“La agenda es muy desafiante, con una herencia de muchísimo desorden fiscal, la casa muy desordenada”, manifestó.

Asimismo, Chaves aseguró que las reformas que impulsará durante su administración dejarán ganadores y perdedores.

“La realidad de las cosas es que todos los cambios estructurales de política pública generan ganadores y perdedores. El desafío de este gobierno es que los ganadores sean la inmensa mayoría del pueblo costarricense y los perdedores sean quienes se han beneficiado de las políticas públicas por años de monopolios privados.

“Generar cambios que creen muchísimos ganadores y que los perdedores tengan que reconocer que tenían beneficios ilegítimos y que los tengan que entregar”, dijo Chaves.

Contaminación en ríos y exceso en generación

Después de exaltar la conciencia medioambiental de Costa Rica, la moderadora del panel consultó a Rodrigo Chaves sobre su visión en la materia. En ese momento, Chaves expuso los problemas sobre las aguas residuales y el manejo de desechos sólidos.

“Tenemos desafíos históricos con el manejo de nuestras cuencas de ríos. Desafortunadamente, hemos invertido muy poco en alcantarillado y tenemos demasiada contaminación de nuestros ríos”, dijo.

“El manejo de sólidos. No estamos haciendo reciclaje, suficiente economía circular, haciendo waste to energy. Continuamos mejorando nuestra matriz energética cada vez hacia más renovables, a pesar de que sobreinvertimos en la capacidad de generación eléctrica, sobre todo con combustibles fósiles”, continuó.

Sobre su visión en cuanto a la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático, Chaves manifestó: “Los tiempos son difíciles, entonces lo haremos al paso, sin prisa, pero sin pausa… al paso que las condiciones globales lo permitan, sin sacrificar demasiado el bienestar actual a cambio de un futuro lejano; pero tampoco sacrificando el futuro por la ganancia inmediata”.

Añadió que “hay un tema de racionalidad económica y compromiso social que creo Costa Rica balanceará muy bien, porque estamos llegándole al tema de una manera muy técnica”.

‘Yo soy el que va a romper los cuellos de botella’

Durante sus intervenciones, el mandatario Rodrigo Chaves comentó que conversó “con muchísimos inversionistas”, a quien, según contó, les dijo: “Costa Rica is open for business. Y yo soy el que les va a romper todos los cuellos de botella, voy a romper las cadenas, vamos a abrir las puertas. Vengan a invertir en Costa Rica y van a encontrar un ambiente renovado de apoyo, siempre con responsabilidad social, definitivamente”.

El Foro Económico Mundial reúne a cientos de delegaciones gubernamentales en Suiza, para discutir los nuevos retos socioeeconómicos del mundo, en plena recuperación pospandemia y en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. El encuentro se realiza de forma presencial desde el pasado domingo 22 de mayo hasta el próximo jueves 26 del mismo mes.