Carolina Delgado responde a posible indagatoria del PLN por bloquear plan contra crimen organizado: ‘El que no debe no teme’

Carolina Delgado, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) que obstruye el proyecto contra el crimen organizado con 500 mociones de ajuste, afirma estar tranquila ante una eventual indagatoria de los órganos de su agrupación.

La verdiblanca aprovechó, la tarde de este miércoles, un receso del plenario legislativo para asegurar que tiene argumentos técnicos para justificar los cambios propuestos al texto. Sostuvo que esta misma posición se la ha externado tanto a su bancada como al Directorio Político del PLN.

“Es una posición técnica, no es una posición antojadiza como algunos han querido pretender (...). Creo que el que no debe no teme y en esto he sido transparente. Además, como diputada, a pesar de que estoy electa por una fracción legislativa, la Constitución me permite tener mi criterio propio”, manifestó.

Horas antes, en la sesión de la mañana, 17 legisladores del PLN reiteraron el apoyo al proyecto que permitiría duplicar los plazos de prisión preventiva para los sospechosos de casos de delincuencia organizada, como narcotráfico, terrorismo y corrupción. También demandaron a Delgado retirar las mociones que frenan el avance del plan.

LEA MÁS: 17 diputados del PLN se desmarcan de su compañera Carolina Delgado

Oscar Izquierdo, vocero de Liberación, anunció que le pediría al Directorio Político de su partido un pronunciamiento de respaldo a la posición de la bancada.

Al respecto, Miguel Guillén, secretario general verdiblanco, insinuó que si la legisladora desoye a sus compañeros, al Directorio Político y la Secretaría General, otros órganos internos como el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) tendrán que valorar sus acciones.

“De manera tal que con apego a la normativa interna que tiene LIberación Nacional en relación a la ética y al comportamiento que deben tener los liberacionistas, puedan tomar una decisión al respecto”, apuntó Guillén.

‘Respeten mi opinión’ Copiado!

Lejos de inmutarse, la legisladora defendió este miércoles su derecho a disentir. Recordó que, en el pasado, su posición ha sido diferente a la de sus compañeros en los debates sobre el plan de eurobonos y sobre las propuestas para excluir instituciones de la obligatoriedad de cumplir la regla fiscal.

“Las mociones tienen un sentido, no presentamos las mismas mociones que estaban en comisión. Más bien me preguntaría cuál es la intención de parte de ellos o qué les precisa, si hay un proceso abreviado de 14 mini sesiones.

“Espero que respeten mi posición en estar en desacuerdo con este proyecto de ley. Yo en ningún momento he hablado de separarme de la fracción. Lo que sí he dicho en muchas oportunidades es que tengo la posibilidad de tener criterios diferentes”, indicó Delgado.

La diputada aseguró que, el lunes anterior, le propuso a su bancada que aprobaran dos de sus mociones, a cambio de retirar el resto de las iniciativas.

Sin embargo, según añadió, el PLN no aceptó alegando que las iniciativas que pedía daban por derogado el artículo 2 de la ley contra el crimen organizado. Ese numeral permite las intervenciones telefónicas para este tipo de delitos mediante la declaratoria de procedimiento especial.

La posición de Delgado es que ese artículo fue derogado en las reformas que se han hecho a la legislación para posponer su vigencia. La diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, sostiene que aceptar esa tesis se traería abajo escuchas telefónicas de casos de corrupción como Cochinilla, Diamante y Azteca.

Finalmente, Delgado comunicó que en las sesiones de este miércoles decidió retirar alrededor de 26 mociones y no presentar la revisión de las votaciones de 65 más, en aras de ahorrar tiempo.