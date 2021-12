Carlos Avendaño apoya vacaciones pagadas para trabajar en campaña por ‘sentido patriótico’

El diputado y presidente del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, apeló a un “sentido patriótico” para apoyar la moción que permitiría a los diputados irse de vacaciones durante todo el mes de enero, percibiendo el sueldo de ¢4 millones, a fin de trabajar en la campaña electoral previa a las elecciones del 6 de febrero.

“Yo lo votaría porque esto es algo importante para el país. Esto es algo que se maneja con términos y todo eso, pero todo el mundo se jacta de la democracia que tenemos, pero esa democracia hay que trabajarla y se sale, no a vacaciones como unos dicen, sino a trabajar la campaña”, dijo el legislador.

Al consultársele por qué el país les cubriría el salario mientras trabajan en campaña, Avendaño respondió: “Si se quiere ver del otro lado, se está haciendo patria, se está construyendo. Posiblemente algunos recorreremos todo el país en función de esa campaña. Se está confluyendo, se está fortaleciendo, se está manteniendo la democracia donde todos convivimos, pero yo no sé si se va a aprobar o no”.

“Apoyo un receso, pero yo no lo estoy manejando. No es por experiencia, sino es por el sentido patriótico. Por eso, el mes de enero, se está hablando del mes de enero. Repito que no sé si la van a presentar, si no la van a presentar y cuánto van a presentar”.

Sobre cuál es la posición de la bancada de Restauración Nacional sobre el receso, Avendaño dijo que no tienen una postura definida.

“Ese tema no está zanjado como fracción. Estamos en una campaña atípica donde es más difícil reunir a la gente, donde las reuniones grandes no se pueden hacer. Aquellas reuniones con una multitud no se pueden hacer, se están manejando reuniones más pequeñas y eso hace una labor mayor”, alegó.