-Pero antes de entrar en eso, es que me sale usted con un valor un tanto intangible: que señores que no se llevaban bien se sentaron a conversar. Yo le estoy hablando de plata, no de esos intangibles, y sí quiero señalarle que esa buena voluntad, esa inclinación al diálogo, ese festejo al final de la conversación, tiene como fundamento el acuerdo de ‘no me toqués y no te toco’, porque eso fue lo que salió de ahí.