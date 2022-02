Carlos Alvarado confirma que firmará ley de empleo público: ‘¿Vamos a esperar 30 años más?’

El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó que firmará la ley de empleo público en caso de que los diputados la aprueben en segundo debate antes de que termine su periodo. “¿Vamos a echarnos para atrás? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 30 años más? Yo no quiero eso”, exclamó el mandatario, quien recordó que la discusión sobre este tema comenzó en los años 90.

Así reaccionó luego de que el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, les dijo a los sindicatos de salud que la reforma al empleo público debería ser vetada.

“Sin comentarios… o mejor, sin palabras, que es lo mismo que decir ‘sin comentarios’”, expresó el mandatario cuando se le consultó qué opinaba del llamado de Chaves, quien fue ministro de Hacienda durante su administración.

El presidente se rió al dejar en claro que su disposición a firmar el plan no está en duda. Alvarado afirmó que la reforma se trabaja desde el 2019 y que la firmará con la misma convicción que vetó el plan de pesca de arrastre.

Siendo ministro de Hacienda, el 10 de febrero de 2020, el actual candidato presidencial, Rodrigo Chaves, le anunció a la Asamblea Legislativa la presentación del plan de empleo público como “un cambio estructural fundamental” que le ahorraría al país $630 millones anuales. Dos años después, en campaña, el político les dijo a los sindicatos que el proyecto fue mal pensado y debe ser vetado.

“Este ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no la pensaron bien. Yo creo que esa ley no va a pasar y, si pasa, habría que vetarla, porque mi interés es renegociar con el FMI con medidas que tienen que ver con reducir la evasión”, manifestó Chaves.

El presidente Alvarado, por el contrario, abogó por avanzar con la aprobación del proyecto para poner orden en las remuneraciones del sector público. “Yo espero que muy pronto la reforma al empleo público sea una ley, yo creo que muchos costarricenses lo esperamos. La razón es que hay mucha inequidad”, expresó el mandatario.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que reaccionaba 'sin palabras' a las declaraciones del candidato Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda durante su administración, sobre la reforma al empleo público. Foto: (Juan Diego Córdoba González)

Carlos Alvarado aseguró que un mismo trabajo “muchas veces es mucho mejor pagado en el sector público” que en el privado. Además, dijo que esas diferencias se dan entre las mismas instituciones públicas.

“Lo hemos dicho: no hay un despido de personas, no hay reducciones de salarios, pero sí tiene que haber un ordenamiento de empleo público, y esa es la ruta. Esta es una iniciativa que fue presentada por primera vez en 2019, esto no es un tema de ayer. Este proyecto la propia OCDE y otros socios lo han catalogado como un proyecto modelo”, afirmó Alvarado.

El plan de empleo público, que sustituiría el sistema de sueldos con pluses por el salario global, tiene tres años de discusión en la Asamblea y ha pasado en dos ocasiones por la Sala IV. El proyecto entró en la corriente legislativa desde abril del 2019.

Por ahora, los diputados esperan que los magistrados constitutucionales remitan el último fallo completo sobre el plan, dictado el 8 de febrero, antes de proceder con el segundo debate.