Carlos Alvarado califica ‘hackeo’ como intento de desestabilizar a Costa Rica en época de transición

El presidente Carlos Alvarado calificó este jueves los recientes ataques informáticos contra entidades públicas como un intento de desestabilizar el país en momentos de cambio de autoridades.

“Reitero que el Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos. Mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Esto no lo lograrán”, declaró el mandatario en un video distribuido por Casa Presidencial.

“Creo que debemos poner este hecho en contexto. No es solo un ataque a las instituciones afectadas, al Gobierno o a importadores y exportadores, es un ciberataque de carácter criminal al Estado y a todo el país. Tampoco se puede desligar de la compleja situación geopolítica mundial en un mundo digitalizado”, indicó el mandatario.

Esta es la primera declaración pública de Alvarado sobre los ataques informáticos iniciados el pasado fin de semana contra sistemas de instituciones públicas que, presuntamente, viene perpetrando el grupo cibernético criminal Conti.

“Como siempre lo hemos hecho, cada persona de esta tierra pondrá de su parte para defender a Costa Rica. Como presidente, que ya ha enfrentado circunstancias muy difíciles y que no habían sido experimentadas antes por el país, les aseguro que la situación está siendo atendida por el Gobierno con seriedad, atención y empeño”, agregó.

Poco antes de la intervención de Alvarado, Jorge Mora, director de Gobernanza Digital, aseguró que los delincuentes cibernéticos responsables de estos ataques habrían ofrecido rebajar 35% el monto original de la extorsión que pidieron al Poder Ejecutivo por no revelar datos robados. El gesto implica pasar de $10 millones a $6,5 millones.

Mora declaró horas antes en conferencia de prensa que las autoridades supieron de un mensaje difundido este mismo jueves y atribuido a Conti, en el cual, según el funcionario, se ajustaba la suma en su afán extorsivo.Dijo que la exigencia también es a cambio de no atacar empresas privadas.

“Se acaba de publicar un descuento que este grupo hace al Gobierno de 35% de los $10 millones. Por eso hacemos un llamado a que nos ayuden a divulgar la conveniencia de mejorar la seguridad en las empresas y a nivel individual”, declaró.

Alvarado cerró su mensaje solicitando a empresas y particulares mantenerse vigilantes porque la amenaza, advirtió, permanece latente. Reiteró que los pagos de ayudas sociales, como el programa Avancemos, se iniciarán este viernes como está previsto, al igual que el depósito salarial de planillas públicas la otra semana, mientras se procura la normalización de trámites de importación y exportación de mercaderías.

“De esta situación, como también lo hemos hecho frente a otros retos, también saldremos adelante”, concluyó Alvarado, quien el próximo 8 de mayo traspasará la banda presidencial a Rodrigo Chaves, en el acto oficial a realizarse en el plenario de la Asamblea Legislativa.