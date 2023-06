Ausencia de 23 diputados impide avance de proyecto sobre jornadas 4-3

La ausencia de 23 diputados a la sesión del plenario, la mañana de este jueves, impidió el avance del trámite de mociones del proyecto de ley sobre las jornadas laborales 4-3, que ahora se votan mediante el mecanismo de la guillotina, es decir, sin el uso de la palabra.

De estos legisladores de cinco fracciones parlamentarias, 16 carecían de permiso y siete sí habían tramitado licencias por varias razones, entre ellas citas médicas.

Este jueves, se habría contabilizado la tercera sesión de votación de mociones con guillotina, luego de que el martes por la mañana concluyeron las 14 sesiones de discusión.

Desde el miércoles por la mañana no se votan mociones de ese expediente legislativo, pues ayer a las 11:14 a. m., la diputada Pilar Cisneros, jefa del partido de gobierno Progreso Social Democrático (PPSD), lanzó un reclamo que generó una intensa discusión de 45 minutos precisamente por las rupturas de cuórum constantes.

LEA MÁS: Reclamo de Cisneros desata acalorada discusión en plenario legislativo

Los legisladores ausentes este jueves son:

El jefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, dijo que Carlos Andrés Robles está incapacitado por un asunto de salud, mientras que los demás socialcristianos encontraron una manifestación a la entrada del parqueo de la Asamblea Legislativa que, supuestamente, les habría impedido entrar a tiempo.

“Prácticamente quedamos a la entrada de las puertas del plenario y no pudimos entrar a hacer cuórum”, dijo el socialcristiano.

Por Liberación Nacional (PLN), el despacho de Geison Valverde informó de que “lamentablemente por la convocatoria a la manifestación de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el sector del Paseo Colón, se atrasó varios minutos debido a las presas. Al momento del cierre del plenario, estaba ingresando a la Asamblea”.

En el caso de la verdiblanca Alejandra Larios, su oficina dijo que la diputada “estuvo varios minutos sin posibilidad de circular por el sector de Los Yoses, debido a la marcha”.

“Ella optó por caminar desde el antiguo restaurante El Cuartel; aun así, no fue posible entrar a tiempo al plenario. Ella claramente lamenta que no haya podido realizarse la sesión”.

Nueva República (PNR) comunicó que las diputadas Olga Morera y Rosalía Brown venían de Alajuela y Heredia, respectivamente, y “quedaron atrapadas por las manifestaciones” que hay en San José por la situación de la CCSS.

En el Frente Amplio, explicaron que la misma situación vivieron las diputadas Sofía Guillén, Priscilla Vindas y Rocío Alfaro, mientras que el congresista Jonathan Acuña está en licencia por paternidad.

Luis Diego Vargas, del Liberal Progresista (PLP), dijo que él es uno de los diputados más comprometidos con las sesiones del plenario, pero tuvo problemas al viajar desde Palmares. “Por más que lo intenté, me quedé a 100 metros de llegar a la Asamblea cuando se anunció que no había cuórum para sesionar”, declaró.

Este miércoles, cuando Pilar Cisneros criticó las rupturas de cuórum, le reclamaron fuertemente, en particular Geison Valverde, quien le dijo literalmente a la oficialista que “no hable paja”.

Este jueves, Cisneros declaró a la prensa que esto es un reflejo precisamente de los reclamos que ella les hizo ayer a todos los diputados.

“Yo no me arrepiento para nada de lo que dije ayer. Fue un buen llamado de atención y todo el mundo me cayó encima. Si yo me estoy ganando un salario y vine a cumplir una tarea, yo tengo que cumplir esa tarea. Siento que los demás no tienen ese compromiso, o algunos. Mi fracción hoy estaba enterita, nosotros sostenemos el cuórum”, dijo la oficialista.

Cisneros también declaró que el lunes por la mañana tampoco se va a sesionar, para dar espacio a la Comisión de Hacendarios, aunque enfatizó que, tal como dice el Reglamento, se votará.

“¿Cuánto quieren patear la bola y retrasarlo, no lo sé, ni tampoco las razones? Tampoco estoy segura de si se va a ganar o se va a perder”, apuntó.