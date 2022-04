Artista herediana bordó a mano escudo de banda presidencial de Rodrigo Chaves

Sin conocer aún quién sería el nuevo presidente de la República, la artista herediana María del Rosario Camacho, llegó a su casa después de ir a votar, el pasado 6 de febrero, a preparar todo lo necesario para comenzar a bordar el escudo de Costa Rica que portará la nueva banda presidencial.

Sobre su mesa de trabajo colocó tela alemana, una aguja de pelo y once finos hilos de diferentes tonalidades de verdes, azules y cobrizos; además de hebras rojas, blancas y negras, necesarias para cubrir cada uno de los pequeños detalles del escudo nacional.

Un día después comenzó la obra de arte, así descrita por el propio mandatario electo, Rodrigo Chaves Robles, quien este sábado 16 de abril se probó la banda presidencial que utilizará a partir del 8 de mayo próximo, cuando asuma la Presidencia de la República.

A pesar de que cuando comenzó a bordar no sabía que Chaves sería el próximo presidente, ni tampoco si aceptaría su regalo, doña María del Rosario afirma que siempre sintió que la banda presidencial que elaboraba sería para él. “No era que yo quería que fuera para un candidato en específico, pero el día que yo fui a votar sentí que era para él”, contó la artista.

La tarea de bordado se extendió por más de dos meses, hasta el 8 de abril, cinco días después de la segunda vuelta electoral. A doña María del Rosario, vecina de Santo Domingo de Heredia, la inspiración le llegaba por las noches y, a veces, su trabajo se extendía hasta la una de la madrugada del día siguiente.

“Es que bordar el escudo del presidente es algo tan bonito, uno lo hace con tanto amor. A veces era mi esposo quien me decía que me fuera a la cama, que descansara, pero cuando empieza a tomar forma uno pierde la noción del tiempo”, manifestó la mujer.

Con sumo cuidado, pero sobre todo con mucho amor a la patria, ella bordó el marco dorado del escudo nacional, que representa el grano de oro; también los tres volcanes humeantes y los dos océanos azules, los dos buques mercantes, el sol y las estrellas que representan las siete provincias, así como cada pequeño detalle del símbolo nacional.

El trabajo es de alta dificultad, reconoció la experimentada bordadora, en especial por el tamaño del escudo, que mide apenas 7,5 centímetros. Ella comienza por las letras y luego, afirmó doña María del Rosario, sigue enhebrando cada elemento del escudo nacional de arriba hacia abajo.

La mujer además realizó el trabajo con basta experiencia, pues sus manos también bordaron los escudos de las bandas presidenciales de Carlos Alvarado Quesada, en el 2018, y de Luis Guillermo Solís Rivera, en el 2014, los últimos dos mandatarios costarricenses.

La banda presidencial es de tela raso y la anchura fue realizada por la hermana de la bordadora herediana, María Elena Camacho. La tela del escudo es del tipo batista, y es importada de Alemania. Mientras que los hilos de rayón, son los mismos que usó la artista para bordar los escudos de los anteriores dos presidentes.

‘Lloré de la emoción’

La artista y emprendedora herediana, con más de 30 años de experiencia en el bordado, no ocultó que lloró de la emoción en el momento que le probó la banda presidencial al mandatario electo Rodrigo Chaves, este sábado, a pocas semanas del traspaso de poderes.

“Vea… yo lloré. Es una emoción tan grande la que yo sentí; cuando yo le coloqué la banda presidencial en el pecho sentí una emoción tan grande. Y él me dijo que sentía lo mismo. Es que vieras que es muy emotivo, porque le dije que esta banda significaba amor y lágrimas. Para que un candidato llegue a la Presidencia se necesita valor, entusiasmo, amor por Costa Rica, muchas cosas que no se analizan de cerca”, manifestó.

Doña María del Rosario aseguró que le dijo al próximo mandatario que él debe “gobernar en beneficio de todos los costarricenses y no solo en favor de algunos grupos”. Asimismo, le pidió con preocupación que mejore las condiciones de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Doña María del Rosario añadió que su entrega de más de 100 horas de trabajo no tienen precio o costo alguno, pues regalará su arte al servicio de la Patria y del nuevo presidente de la República.

“Es un trabajo tan delicado y tan fino que no sabe uno realmente el precio que eso tiene. Si la persona no conoce bien el bordado, difícilmente usted sepa cuál es el valor económico que eso tiene. Entonces, antes de pedir dinero prefiero donarla con todo mi amor a la persona y a la Patria, ese es mi regalo”, aseguró la mujer.

Entretanto, al probarse la banda presidencial, Rodrigo Chaves manifestó: “Esto es una verdadera obra de arte. Es un regalo que apreciaré siempre y me conmovió hasta lo más profundo su gesto”.

Doña María del Rosario aseguró que le dijo al próximo mandatario que él debe “gobernar en beneficio de todos los costarricenses y no solo en favor de algunos grupos”. Asimismo, le pidió con preocupación que mejore las condiciones de las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“A las personas como nosotros no nos está alcanzando la pensión. Hay muchos medicamentos que la Caja ya no da y entonces, a veces, para muchos de nosotros, es comprar los medicamentos o comprar los alimentos, porque los dos no se puede”, afirmó la adulta mayor.