Altas ganancias en bonos de deuda política desatan críticas de diputados

Los diputados Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionaron las altas ganancias que obtienen algunos compradores de bonos de deuda política en campaña electoral.

Sus cuestionamientos se produjeron la mañana de este lunes en la Comisión especial investigadora del financiamiento de los partidos políticos en las elecciones del 2022.

Barquero, presidenta del foro investigador, y Nicolás utilizaron el periodo de preguntas a los comparecientes de los partidos Nueva República y Unidad Social Cristiana (PUSC) para cuestionar los descuentos ofrecidos en campaña.

Los partidos emiten bonos por el valor que quieran con la finalidad de atraer financistas. El descuento consiste en cobrar al comprador un monto menor al fijado en el valor del certificado, de manera que este se gane la diferencia si al partido le va bien en la contienda electoral.

Por ejemplo, un partido emite un bono de ¢10 millones, pero ofrece un descuento del 40%. Así, el inversionista en realidad aporta ¢6 millones por el certificado con la expectativa de ganar los ¢4 millones de diferencia más los intereses que la ley obliga al Estado a reconocer.

“No solo los bancos hacen negocio con la deuda pública. Hay ejemplos claros y cercanos, donde hemos visto candidatas y candidatos a diputados que también compraron deuda en bonos y van a recibir sus ganancias”, dijo Francisco Nicolás, cuando entrevistaba al tesorero de Nueva República, César Zúñiga.

En la campaña del 2022, el partido que otorgó descuentos más altos fue el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD). Sus certificados repartirían ganancias por al menos ¢573 millones entre las personas que inyectaron recursos mediante la obtención de certificados clase A.

La cifra obedece a que el PPSD ofreció inusuales descuentos, del 35% y el 40%, a las personas que adquirieron los bonos.

La Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Liberal Progresista (PLP) colocaron bonos con descuento máximo del 15%. En tanto, Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA) entregaron emisiones como garantía para obtener financiamiento bancario. La Unidad hizo lo mismo con una parte de sus bonos A.

Francisco Nicolás le preguntó al tesorero de Nueva República si en el partido de Fabricio Alvarado algún candidato a diputado había comprado bonos con un fuerte descuento. El tesorero lo negó.

“Más bien los candidatos hicieron préstamos, para recuperarlos contra la liquidación de gastos. Préstamos pequeños”, dijo.

César Zúñiga también dijo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconoce un descuento en bonos de hasta un 15% en la liquidación de gastos, pero que la regulación le da la potestad al partido de negociar descuentos mayores. No hay prohibición al respecto.

El liberacionista Nicolás también le preguntó a Randall Quirós, presidente del Comité Ejecutivo del PUSC, si él hubiera cobrado bonos con descuentos de hasta el 30% o el 35%.

“En mi caso particular, yo no lo haría. De hecho, fui donante de la campaña y no compré bonos. A pesar de que teníamos esa facultad, porque no hay prohibición, creo que uno tiene que invertir en democracia y la forma de hacerlo para mí es por donación”, dijo.

Al cuestionamiento se sumó Dinorah Barquero, cuando enfatizó que comprar certificados de cesión de la deuda política es un negocio para los compradores y el tesorero de la Unidad, Bernardo López, le respondió que “efectivamente, quienes invierten en bonos tienen como expectativa recibir algo a cambio”.

“Es diferente para un candidato a diputado hacer una donación al partido que uno pertenece, que hacer una compra de bonos en la cual usted va a tener un reintegro de los dineros que se invierte”, enfatizó Dinorah Barquero.

El presidente del PUSC dijo que los miembros de los partidos, más cuando tienen un puesto o una candidatura, legalmente son personas expuestas políticamente (PEPS), lo cual implica otro tipo de trazabilidad y la obligación de justificar sus donaciones.

“Yo sí creo que uno tiene que invertir en democracia. En lo particular, me gradué de colegio público y trato de dar alguna disposición para fortalecer esos baluartes democráticos”, dijo Randall Quirós.

La presidenta de la comisión investigadora alabó, entonces, el concepto planteado por Quirós de “aportar a la democracia”.