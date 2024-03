Alcalde electo más joven tiene 29 años; el promedio de edad se redujo

Los 84 alcaldes que asumirán funciones el 1.° de mayo son más jóvenes que los elegidos en el 2020. La edad promedio se redujo de 50,4 a 47,7 años.

Teddy Zúñiga Sánchez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), será el gobernante local más joven. Dirigirá el ayuntamiento de Nandayure, en Guanacaste, con 29 años.

De hecho, aumentó considerablemente el grupo de elegidos con menos de 40 años. La cifra subió de 22 a 31, mientras que el número de mayores de 50 años bajó de 45 a 38.

Entre los más jóvenes, está Diego Miranda Méndez, del partido Juntos por San José. Liderará la Alcaldía de la capital con 34 años. Cuando él era niño, el alcalde saliente, Johnny Araya, ya había empezado su carrera de 33 años al mando de la municipalidad josefina.

También, sobresalen Alejandro Alvarado Vega y Anthony Fallas Jiménez, ambos de Liberación Nacional (PLN), quienes dirigirán los ayuntamientos de Tibás y Montes de Oro con 31 años cada uno.

LEA MÁS: Ningún alcalde electo en los 10 cantones más poblados superó 15% de apoyo del padrón

La alcaldesa electa más joven es la de Sarapiquí: Vanessa Rodríguez Rodríguez, también del PLN, con 33 años.

Solo habrá un alcalde con siete décadas o más. Se trata del exdiputado Wálter Céspedes Salazar, del PUSC. El socialcristiano ganó la reelección en Matina, Limón, con 70 años.

Le sigue María Antonieta Naranjo, del PLN, de Desamparados, con 69 años.

Alcalde más joven empezó a los 23 años

Teddy Zúñiga empezó su actividad política a los 23 años. Apoyaba al acueducto rural de su comunidad, Los Ángeles de Nandayure, en Guanacaste, y a la asociación de desarrollo local. En el 2020, se postuló, sin éxito, a la vicealcaldía del cantón por el PUSC.

Actualmente, Zúñiga es presidente adjunto del PUSC y es jefe de despacho de la diputada socialcristiana Melina Ajoy. Estudió Comercio Internacional.

Teddy Zúñiga, de 29 años, encabezará el municipio de Nandayure. (Foto: UNGL)

“Que yo sea una persona joven no fue tan determinante para que la gente votara por mí, sino la capacidad de resolver los problemas y desafíos del cantón. La edad es un elemento nada más, porque también es importante medir la experiencia laboral, conocer la institucionalidad y la formación académica”, afirmó Zúñiga.

Agregó que su campaña fue participativa desde el primer minuto, cuando reunió a más de 50 personas para armar la propuesta política. Luego, su grupo buscó votos caminando por las comunidades, visitando casas.

El más longevo

En entrevista con La Nación, Wálter Céspedes dijo que se postuló a los 70 años porque todavía puede hacer algo y se siente “entero y lleno de fuerza”.

“La gente no se fijó si yo tenía 70 o 18 años; la gente se fijó en la capacidad de gestión, principalmente, en la atención que yo le doy a la gente. Trabajamos mucho en la parte social, de infraestructura, reciclaje y en mejoras en el cantón. Eso me ha dado réditos para estar preparado”, enfatizó.

Sobre la campaña electoral, comentó que pegaron cerca de 8.000 banderas en el cantón y, una vez a la semana, transmitió en su perfil de Facebook un programa donde contestaba preguntas e interactuaba con los habitantes.

Céspedes es administrador educativo. Fue diputado del PUSC de 1998 al 2002 y del 2010 al 2014, por la provincia de Limón. Entre el 2002 y el 2005, bajo el gobierno de Abel Pacheco, fue presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Walter Céspedes fue reelecto en la Municipalidad de Matina. Es el alcalde electo más longevo, con 70 años. (Foto: Redes sociales.)

Si se comparan las edades de alcaldes entrantes con los salientes, sobresale el caso de Liberia, en Guanacaste. Luis Gerardo Castañeda, de 68 años, supera en 33 años al liberacionista José Calvo, quien asumirá el 1.° de mayo con 35 años.

Los alcaldes electos más jóvenes: Errol Solano, de Curridabat, con 32 años; Anthony Fallas y Alejandro Alvarado, de Montes de Oro y Tibás, con 31; y Teddy Zúñiga, de Nandayure, con 28.

Factores determinantes

Para José Andrés Díaz, coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), pudieron incidir en la reducción del promedio de edad el límite a la reelección indefinida de alcaldes, el involucramiento de personas más jóvenes en política y el surgimiento de partidos cantonales.

Díaz aseguró que, aunque buena parte de los alcaldes electos tiene menos de 40 años, eso no significa que tengan menos experiencia política. Tal es el caso de Diego Miranda, de San José, quien llevaba ocho años como regidor, o Teddy Zúñiga, de Nandayure, quien hasta la fecha se desempeña como jefe de despacho de una diputada.

“Ser menor de 40 años no significa que no tenga experiencia política. Siempre se ha dado más relevancia a candidaturas de personas de mayor edad; sin embargo, vemos en los resultados de esta elección municipal que, aunque los alcaldes no tengan suficiente experiencia de vida, sí pueden tener suficiente experiencia política o de gestión para ganar la confianza del electorado”, aseveró.