Ada Acuña admite error en su comentario sobre 656 homicidios, pero culpa a otra diputada

La diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), calificó de inapropiado el comentario que hizo el sábado sobre el récord de 656 homicidios registrado en lo que va del año, pero culpó a otra legisladora por su reacción.

Ese día, Acuña dijo que la cifra era un “lindo número para la lotería”, después de que la congresista Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional (PLN), compartió una imagen con el dato en un machote similar al que usa la Presidencia de la República. El intercambio se produjo en un chat de diputados.

Según aseguró este lunes la oficialista, ella se molestó porque Moreira envió la imagen.

“El mensaje no era para ese grupo, era para la diputada Katherine, que reenvía un tema tan sensible. Aquí la responsable es la compañera Katherine Moreira, porque ella fue quien hizo el reenvío a un chat donde se supone somos todos serios, y están haciendo burla de un tema tan sensible para el país”, aseguró Acuña.

Asimismo, la oficialista reconoció que su comentario fue “inapropiado”, pero insistió en que no lo realizó con intención de burlarse de las personas cuyos familiares conforman la lista de homicidios.

La diputada Moreira arremetió contra las declaraciones de Acuña. Declaró que compartió la imagen con la cifra récord de homicidios porque es “lamentable” lo que está sucediendo en el país.

“Yo no fui la que hizo ese emoji, la que hizo mofa y dijo que ese era un buen número para la lotería fue Ada Acuña; y Pilar Cisneros (jefa de fracción del PPSD) no tiene que venir a decir que yo tengo que ofrecer disculpas, es el ministro de Seguridad (Mario Zamora) por su incumplimiento e incompetencia que tiene que ofrecer disculpas a todas esas familias costarricenses de los 656 homicidios que se han venido dando en esta administración”, expresó la limonense.

Ada Acuña: ‘No trato de desviar la atención’

En tanto, Acuña alegó que los medios de comunicación le cambiaron el sentido a su mensaje.

“No estoy tratando de desviar la atención, lo que estoy tratando es de aclarar un tema sensible para todo el país. No me molesta que hayan filtrado, porque uno puede esperar de ese chat cualquier cosa. Lo que me molesta es que la intención sí la han cambiado los medios de comunicación”, agregó.

El comentario fue cuestionado por los demás legisladores, quienes lamentaron el efecto que pudo ocasionar el mensaje en personas afectadas por la inseguridad que afronta Costa Rica.

Comentario de la diputada de Gobierno, Ada Acuña, sobre el número de 656 homicidios en lo que va del año. Corresponde a un chat de diputados. Foto: Captura de pantalla

