“No sé por qué todavía hay viáticos en el presupuesto (Nacional de Costa Rica) del próximo año. No sé por qué todavía se están organizando comidas y reuniones que se pueden hacer virtuales. En Harvard, donde no hay problemas de presupuesto, no se destinarán fondos para viajes el año que viene, ni para llevar expositores. Todo se hará por (la plataforma tecnológica) Zoom”, detalló Alfaro.