Abel Pacheco defiende a Rodrigo Chaves: ‘Las muchachas de Zapote que se cuiden’

Luego de votar por Rodrigo Chaves, el expresidente de la República, Abel Pacheco, afirmó este domingo que, si este candidato gana, “las muchachas de Zapote que se cuiden”, en referencia al personal femenino de la Casa Presidencial).

Así lo declaró en Noticias Columbia cuando se le consultó su opinión sobre la sanción por acoso sexual que el aspirante del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) recibió en el Banco Mundial, luego de que dos profesionales junior lo denunciaron.

“La crítica a él ha sido que es acosador, las muchachas de Zapote que se cuiden. Agresor no es. No tengo conocimiento que él se le tirara encima a ninguna muchacha; él lo que ha hecho es seducir. Con solo decirle que no y mandarlo al diablo y ya”.

En una declaración que envió posteriormente al mismo medio de comunicación, Pacheco, de 88 años y quien gobernó entre los años 2002 y 2006 con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que no estaba defendiendo el acoso sexual.

“Jamás, yo sería incapaz de eso. Lo que sí es que no voy a negar que a mí me encantaron las mujeres toda la vida y yo lo manifestaba en canciones que compuse. La mujer es digna de veneración y respeto, pero sí es bueno que las muchachas de Zapote estén en guardia”, dijo Pacheco a Columbia.