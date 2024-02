5 diputados presentan moción para llevar a Marta Esquivel con la policía a Comisión de Gasto Público

Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos presentaron una moción para pedir a la Fuerza Pública llevar a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, a comparecer en este foro, en caso de ser necesario.

La moción, que aún no ha sido aprobada, es una reacción a la carta que La Nación dio a conocer el jueves, en la que Esquivel informó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de que no asistirá de nuevo a comisiones legislativas si no se le asegura protección contra los periodistas que le hacen preguntas.

Al salir de las comisiones, la jerarca de la CCSS no dirige la palabra a los periodistas, ni siquiera para informar que se negará a las preguntas de la prensa.

La moción para traer a Esquivel con la Fuerza Pública es impulsada por la jefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, quien integra la Comisión sobre Gasto Público. La propuesta lleva el apoyo de Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP); Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); así como los liberacionistas Francisco Nicolás y Dinorah Barquero, quien preside ese foro.

Marta Esquivel tiene el derecho de abstenerse. Con ello, no viola el derecho de los periodistas de ejercer su labor, pero sí lo hace con la sugerencia de que la Asamblea Legislativa debería limitar los espacios donde los periodistas pueden desarrollar su labor”. — Eliécer Feinzaig, jefe del PLP

El jueves 25 de enero, los diputados interrogaron a Esquivel sobre el supuesto maquillaje de estados financieros por el que la Contraloría General de la República denunció penalmente a la jerarca de la CCSS.

Ese día, ella prometió que en la siguiente comparecencia respondería sobre el sobresueldo que ha recibido en su función de presidenta ejecutiva y que todavía no ha devuelto.

No obstante, en la carta enviada a Rodrigo Arias, la funcionaria dijo que no volverá a una comisión legislativa, si no se le asegura la protección de su integridad física.

En la moción firmada por los cinco legisladores, se explica que la petición a la Fuerza Pública se realizaría con base en el inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política y el 112 del reglamento de la Asamblea Legislativa.

El artículo constitucional explica que las comisiones investigadoras pueden acceder a todas las “dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios” y “podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”.

En tanto, el artículo 112 del reglamento legislativo, dice que “toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública”.

Diputados molestos con actitud de Marta Esquivel

Francisco Nicolás manifestó que Marta Esquivel no puede eludir su obligación de presentarse ante el Poder Legislativo, porque “no es por deporte ni por afición que se le llama, sino por los gravísimos hechos que permanentemente ha ejecutado desde la Presidencia de la CCSS”.

El liberacionista destacó su renuencia a construir el hospital de Cartago, a devolver sus salarios mal pagados y el freno a la cartera de construcción de infraestructura hospitalaria.

“Si ella quiere complicarlo, tendremos que hacerlo como manda la ley, con la Fuerza Pública, lo cual sería muy vergonzoso, no para este poder, sino para ella”, dijo Nicolás.

Por su parte, Kattia Cambronero enfatizó que ella pidió a Esquivel volver a la comisión, para hablar sobre el diferencial de salario no devuelto, amén de que hay muchas dudas sobre el aparente maquillaje a los estados financieros de la CCSS.

La diputada del PLP enfatizó que el Congreso le asegura toda la seguridad debida, igual que a todos los jerarcas, por lo que “no es una decisión de ella si va o no a la Asamblea, sino una obligación vinculada a la rendición de cuentas para los costarricenses”.

Para el jefe del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, la presidenta de la Caja “parece estar algo desubicada”, porque atender un llamado de la Asamblea Legislativa no es opcional, sino una obligación para cualquier ciudadano, “más aún si se trata de un funcionario público con el deber de transparencia”.

“Olvida doña Marta Eugenia que los diputados tenemos la opción de hacerla venir por medio de la Fuerza Pública”, dijo el vocero del Partido Liberal, quien agregó que ella bien tiene el derecho de abstenerse ante la comisión y ante la prensa.

“Con ello, no viola el derecho de los periodistas de ejercer su labor, pero sí lo hace con la sugerencia de que la Asamblea Legislativa debería limitar los espacios donde los periodistas pueden desarrollar su labor. Sobre todo porque limitar su labor a espacios, como las barras de público y prensa, permite a los comparecientes escabullirse sin tener que enfrentar la prensa”, enfatizó Feinzaig.

También, dijo que cualquier jerarca puede llevar sus guardaespaldas a la Asamblea, siempre y cuando coordine con la seguridad propia del Congreso, pero reiteró que ella debe ser investigada por usar oficiales de la UEI como sus guardaespaldas personales.