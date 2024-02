39 diputados exigen a Rodrigo Chaves respetar a Gloria Navas

Una mayoría de 39 diputados aprobó esta tarde una moción de orden con un segundo llamado de atención hacia el presidente de la República, Rodrigo Chaves, esta vez por el ataque contra la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas, diputada de Nueva República (PNR).

La moción aprobada establece que son reiteradas las ocasiones en que el mandatario ha hecho declaraciones violentas contra diputadas, por lo que lo instaron a “mantener presente el respeto hacia la investidura de una diputación”.

A favor del pronunciamiento votaron 39 legisladores, mientras que seis congresistas del oficialismo votaron en contra.

El miércoles, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves atacó a Navas Montero por haber dicho que la ola de homicidios y el debilitamiento de algunos cuerpos policiales son el caldo de cultivo para que Costa Rica se convierta en un narcoestado.

Navas hizo la afirmación un día antes, el martes, en una conferencia con oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes denunciaron un desmantelamiento de este cuerpo de seguridad del gobierno.

“A mí me dolió mucho oír a una diputada diciendo que eso iba a llevar a un narcoestado; una persona que se ha sentado en la galleta sin hacer nada, esperemos que ahora cambie”, dijo el mandatario.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves ataca a Gloria Navas por hablar de narcoestado

El jefe de Nueva República, el diputado Fabricio Alvarado, manifestó que Navas es la abogada penalista más reconocida y con más experiencia en el país, que “viene siendo atacada desde que anunciamos su candidatura”.

“Recuerdo que, incluso, en redes sociales vi cómo la atacaron con toda clase de insultos. Esa manera de atacar a doña Gloria solo da cuenta de que, como sociedad, hay mucho que cambiar. He visto poco que la hayan defendido. Al menos en Nueva República y, en redes, la hemos defendido, porque conocemos su profesionalismo y buenas intenciones”, dijo el legislador.

La liberacionista Montserrat Ruiz cuestionó que el presidente de la República, pese a su investidura, siga generando ataques hacia diputadas, diputados y, en particular, hacia Gloria Navas. “No podemos seguirlo permitiendo”, dijo, al tiempo que se solidarizó con su colega.

Ruiz recordó el llamado que hizo el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, a los jefes de fracción para levantar la bandera blanca de la paz y llevar al plenario solamente discusiones de altura, pero enfatizó que Chaves no lo hace así.

Dinorah Barquero, también del PLN, dijo que solidariza con la vicepresidenta del Directorio legislativo “ante un ataque violento, malintencionado, grosero y machista”.

Añadió que los ataques de Chaves, que calificó de vulgares, son inaceptables para los que conocen el trabajo de la congresista.

“Seguro está confundido y cree que las mujeres no tenemos capacidad de responder, que seguimos siento las subalternas, que por derecho a la obediencia tenemos que aguantar. Pues no, no señor, no vamos a aguantar ningún acoso. Sabemos hacer causa común. Nuestra vicepresidenta es una señora, es una dama y, por sobre todo, vicepresidenta del Primer Poder de la República”, dijo Barquero.

La jefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, enfatizó que “no existe un motivo válido para la agresión y la violencia hacia nadie”, sobre todo sabiendo que las mujeres sufren diferencias estructurales en la sociedad, donde la violencia, la agresión y el acoso son mucho más profundas.

Chaves legitima la violencia, dice Sofía Guillén

La frenteamplista reconoció que su fracción tiene muchas diferencias programáticas con Gloria Navas, pero enfatizó que eso no es ninguna razón para legitimar violencia hacia ninguna compañera y que el presidente de la República no lo entiende, porque cree que su discurso violento le da “ciertos réditos políticos en algunos lados”.

“El presidente no termina de entender que ya no está en campaña, sino dirigiendo un país. Cuando la cabeza del Estado da un mal ejemplo, legitima ese tipo de violencia, esas formas de hacer política”, reclamó.

Pilar Cisneros alega que Navas sabe defenderse sola

Por su parte, Pilar Cisneros se quejó, primero, de que la oposición no pidió a los oficialistas la firma para la moción, por lo que ella tuvo que presentar una moción de revisión para poder hablar.

Además, alegó que “las mujeres somos exactamente tan capaces como los hombres y no necesitamos nadie que nos defienda, menos una mujer como Gloria Navas, que sabe defenderse sola”.

Cisneros también se dirigió a las otras cinco fracciones parlamentarias para decir que diputadas han hecho las “ofensas más impresionantes” contra el presidente Chaves “y ni rojas se ponen”.

También, arguyó que las mujeres de la oposición solo defienden a las mujeres de la oposición y no a las que trabajan con el gobierno de Rodrigo Chaves, a las cuales “nos insultan, nos agreden, nos ofenden y ninguna de ustedes levanta la voz”.

Ante esa acusación, Sofía Guillén y Montserrat Ruiz le respondieron que ellas habrían sido las primeras en firmar y defender una moción para repudiar ataques contra mujeres oficialistas, pero que esas mociones se tenían que presentar. Entonces, hicieron un llamado a la jefa oficialista a que visualice ese tipo de ataques para emitir mociones de repudio.