“Usted somete una posposición que requería 38 votos, no trate de engañar. Aquí hay mayorías y la voz de la mayoría no se escucha. Ni siquiera hablar por el orden se puede, hay que rogarle. Usted tuvo la potestad, cuando se lo pedimos, para votarse esta moción, pero no le dio más interés que enterrarla.