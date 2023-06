20 diputados presentan moción de censura contra ministro Nogui Acosta

Un grupo de 20 diputados presentó este jueves una moción de voto de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a quien le atribuyen haberle mentido al plenario de la Asamblea Legislativa respecto al presunto megacaso de evasión fiscal que el gobierno de Rodrigo Chaves le atribuye al empresario Leonel Baruch, accionista del medio de comunicación CRHoy.

Los legisladores le achacan al ministro instrumentalizar a la Dirección de Tributación como medio de persecución política.

La moción surge un día después de que el jerarca fue interpelado por segunda vez en el plenario del Congreso en torno al mismo caso. En esta última comparecencia, Acosta afirmó que la denunció partió de un video de TikTok.

La moción tiene las firmas de 12 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), los seis diputados del Frente Amplio (FA) y dos del Liberal Progresista (PLP): Kattia Cambronero y Jorge Dengo.

Entre los firmantes, está Kattia Rivera, la exjefa verdiblanca, a quien Acosta dijo el 31 de enero que sí existía un informe técnico de la Dirección General de Tributación que señalaba un delito fiscal a partir de una “denuncia anónima” en contra de una sociedad de Baruch.

No obstante, la Fiscalía negó que existiera ese informe dentro del expediente y, más bien, se conoció que existía un informe de Tributación, del 26 de octubre del año pasado, que recomendaba el archivo del caso por no encontrarse elementos para determinar una evasión fiscal.

En la argumentación de la moción de voto de censura se establece que, luego de la interpelación de este miércoles, quedó en evidencia que el “megacaso de fraude fiscal vinculado al BCT” (entidad bancaria en la que Baruch es accionista) carecía de sustento técnico y se instrumentalizó políticamente para perseguir políticamente al empresario, también accionista del medio digital CRHoy.

20 diputados impulsan censura a Nogui Acosta

Esta situación le “resta legitimidad a la lucha contra el fraude fiscal”, consideran los legisladores.

También, se propone censurar al ministro Acosta porque, el 20 de junio del 2023, dijo a varios medios de comunicación que, si los diputados quieren que el Estado cumplan con un presupuesto del 8% para la educación, “cerramos la Asamblea Legislativa y otras instituciones”.

Para los congresistas, esto es una “amenaza a la independencia de poderes y al orden democrático”.

Por otra parte, los diputados critican que el ministro de Hacienda se niegue a girar los fondos que el Estado debe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que el 30 de mayo de este año, en la Comisión de Hacendarios, reiteró que se retendrán $27 millones que estaban destinados por decisión legislativa a pagar la deuda con la Caja.

“Estas acciones afectan la confianza y la credibilidad del Ministerio de Hacienda, lo que se refuerza con las declaraciones del ministro en diferentes interpelaciones en el plenario, las cuales suelen ser inexactas”, dice también la moción de censura.

La jefa de la fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, enfatizó que lo dicho por Acosta demuestra la falta de sustento técnico para la denuncia del supuesto megacaso y, además, reclamó que el Poder Ejecutivo ni siquiera convoca los proyectos de ley para fortalecer el combate del fraude fiscal.

“A decir verdad, parece que se burla de la Asamblea Legislativa y de la gente”, dijo la congresista. También, enfatizó que hablar sobre el cierre del Congreso es una especie de amenaza de parte de Acosta.

Guillén enfatizó que la lucha contra el fraude fiscal es muy seria y no se puede instrumentalizar. “Tenemos que combatir la evasión y elusión hasta el último día, sea quien sea, y no dedicarse a hacer shows para perseguir a quienes no les caen bien”, agregó.

La moción no tiene ninguna firma de legisladores de la Unidad Social Cristiana, ni de Nueva República, así como tampoco la firma ningún oficialista.

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, adujo que, “por las implicaciones técnicas y jurídicas de un voto de censura, la fracción estará tomando una decisión en los próximos días”.

Noticia en desarrollo