20 diputados piden a Sala IV declarar que empleo público no requiere de 38 votos

Veinte diputados de cuatro partidos le solicitaron a la Sala IV declarar que la reforma al empleo público no requiere de 38 votos (mayoría calificada) para ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

La consulta facultativa la plantearon este lunes ocho legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), cinco de Acción Ciudadana (PAC), tres de Restauración Nacional (PRN), tres de Nueva República (NR) y la independiente Zoila Rosa Volio.

“Solicitamos a la Sala Constitucional que la presente consulta se evacúe en el sentido de que el proyecto número 21.336, Ley de Empleo Público, no requiere el voto calificado de 38 diputados en segundo debate, dado que el texto consultado no interfiere sobre la organización ni sobre el funcionamiento del Poder Judicial”, piden los legisladores.

Al mismo tiempo, los congresistas les piden a los magistrados constitucionales resolver que el expediente no requiere ser consultado con el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por cuanto no afecta la organización y funcionamiento del primero y no involucra materia electoral.

Sobre el Poder Judicial, en primera instancia, los congresistas explican que el artículo 167 de la Constitución Política, al referirse a “organización y funcionamiento” de ese Poder de la República, lo “hace respecto a la actividad meramente jurisdiccional, entendida corno el poder-deber para dirimir, mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico”.

“Ergo, es esta concepción doctrinal la que garantiza la división entre los poderes de la República en clave democrática”, dice la consulta.

Para ello, los diputados citan la resolución número 2018-005758 del 12 de abril del 2018, donde la Sala Constitucional fija los alcances del concepto de organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Hace aproximadamente un mes, 19 de los 22 magistrados de la Corte Plena declararon que la nueva redacción del proyecto de reforma al empleo público, adaptada por los diputados a la resolución de la Sala IV, afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

La Corte aseguró que, si bien la nueva versión del proyecto establece que las instituciones con independencia o autonomía definirán el futuro salario global de sus funcionarios de categorías exclusivas, el Poder Ejecutivo sí podría regular lo relativo a los puestos comunes para todo el sector público, como choferes u oficinistas, mediante la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán).

Por consiguiente, determinaron que el plan requiere de 38 votos del plenario para ser aprobado en definitiva, pero le corresponde a la Sala Constitucional determinar si efectivamente necesita o no de mayoría calificada.

Por su parte, el TSE alegó que crear dos subregímenes de trabajadores en la institución, los esenciales y los no esenciales, afecta su independencia.

