La muestra, que expone fotografías de objetos arqueológicos que datan del 300 a. C. al 800 d. C con representaciones de fauna y flora local, se presenta en tres grandes temas. El primero aborda el escenario natural y simbólico en el que se desarrollaron los pueblos precolombinos del territorio de lo que hoy es Costa Rica, destacando no solo la diversidad natural sino las semejanzas y diferencias culturales que han sido interpretadas a partir de las investigaciones arqueológicas.