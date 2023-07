Ottón Solís emplaza a Luis Guillermo Solís: ‘Me sorprende nuestra disposición de no defendernos’

El fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís Fallas, le pidió este sábado al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), que se defienda públicamente de los escándalos vinculados a su administración.

En específico, mencionó el caso del “hueco fiscal” y la acusación que enfrenta en el Ministerio Público por el traslado de dinero al ahora extinto Bancrédito. Casos que, en su criterio, no representan ningún delito.

“Don Luis Guillermo y don Helio (Fallas, exministro de Hacienda quien no estaba presente), ¿por qué ustedes no han escrito un artículo diciendo que no se han robado un solo cinco? Fue una cosa de necesidad, se giraron recursos sin autorización legislativa, pero si no los giraban, el país entraba en mora y nos condenaban”, increpó el también exdiputado, en referencia con el déficit de ¢600.000 millones en el presupuesto nacional del 2018, conocido como hueco fiscal.

“Ahí hubo errores de confianza, más no una corrupción de quienes llevamos electos a Casa Presidencial”, insistió Solís Fallas, durante su intervención, en el inicio de las sesiones plenarias del congreso interno que realiza la agrupación, este fin de semana, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

De acuerdo con el exdiputado y líder histórico del PAC, una de las cosas que diferencia a la agrupación rojiamarilla del resto de partidos políticos, es su “incapacidad para aclarar y defenderse de las acusaciones terribles que se les hace: “Me sorprende nuestra disposición de no defendernos”, aseveró.

El fundador del PAC, Ottón Solís Fallas, se dirigió directamente al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), para que defienda su gestión de los escándalos que se le señalan. Así lo hizo durante el inicio de las sesiones plenarias del congreso interno que realiza la agrupación rojiamarilla, este fin de semana, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Foto: Lucía Astorga (Lucía Astorga)

El fantasma de Bancrédito Copiado!

Ottón Solís también le cuestionó al exmandatario su posición en cuanto a la acusación que giró el Ministerio Público en su contra, por su supuesto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, por el dinero que la Tesorería Nacional le giró al extinto Bancrédito.

Insistió que en ese caso no existe ningún delito. “Yo no entiendo esta acusación”, adujo.

Aunque sí reconoció que tuvo diferencias con Solís Rivera por ese caso, porque él crecía que Bancrédito debía haberse cerrado antes y no el 25 de mayo del 2017, como al final ocurrió. Incluso, siendo legislador, presentó un proyecto de ley encaminado a ese fin.

“Pero una cosa es diferir en un tema y otra es que haya un delito”, aseveró.

Según la Fiscalía, el giro de los recursos al banco se hizo sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno muy baja, con la intención de que la entidad aparentara tener un índice de liquidez suficiente. La idea, en apariencia, era no afectar la imagen del gobierno de Solís.

El 6 de julio anterior, día en que el Ministerio Público dio a conocer la acusación, el expresidente rechazó “categóricamente los cargos” en su contra.

“Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional”, afirmó ese día.

Por este caso, también están acusados Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Acosta, ex viceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.

Ottón Solís emplaza a Luis Guillermo: 'Me sorprende nuestra disposición de no defendernos'

LEA MÁS: Luis Guillermo Solís sobre caso Bancrédito: ‘Rechazo de forma categórica los cargos’

Niega vínculo con Cochinilla Copiado!

El fundador del PAC también se refirió al caso Cochinilla, sobre un presunta corrupción en obras viales, asegurando que este “no tiene nada que ver con el PAC”.

El escándalo se reveló en el 2021, durante la administración de Carlos Alvarado, involucraba al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como a las constructoras MECO y H Solís.

Se denominó así por la relación que hicieron los investigadores con el parásito que ataca a las plantas y se extiende oculta por debajo del follaje hasta dañarlas. Este caso es catalogado como el más complejo en la historia judicial, por la cantidad de delitos y actores involucrados.

Solís Fallas hizo un llamado a sus copartidarios a hablar estos temas “sobre la mesa, no de escondidas”.

“Cuando nosotros volvamos a crecer y seamos un partido que desafía al poder y tengamos posibilidades de ganar, esta lista (de casos) va a estar ahí y nosotros tenemos que tener respuestas”, agregó.

Solís Rivera: hay que responder ante la justicia Copiado!

Luis Guillermo Solís por su parte, agradeció las palabras de Ottón Solís, pero dijo que, en cuanto al escándalo de Bancrédito, al ser un caso que está judicializado, “no debo de responder al público, me parece que hay que hacerlo solamente ante los tribunales de justicia, si es que esa etapa es requerida”.

Sobre los demás asuntos, aseguró que ya había tenido muchas oportunidades para explicar lo que aconteció, “incluso las dos comparecencias legislativas en las que he estado”.