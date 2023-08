Menores pueden aplicar prueba teórica de manejo desde los 13 años

Los menores de edad pueden realizar el curso y aplicar la prueba teórica para la licencia de conducir a partir de los 13 años.

La Dirección General de Educación Vial aclaró que, además, la aprobación del examen no tiene fecha de vencimiento, por lo que una vez superado, la persona no deberá repetirlo para el momento en que cuente con la edad para aplicar la prueba práctica.

En el caso de la evaluación práctica para obtener la licencia, esta puede ser realizada desde los 16 años (en el caso de la licencia A1) o a partir de los 18 para el resto de categorías.

La licencia A1 , es para conducir vehículos tipo motocicleta, de combustión interna, con una cilindrada de motor que no supere 125 centímetros cúbicos. En caso de que el vehículo cuente con motor eléctrico o híbrido, la potencia máxima no debe superar 11 kilovatios. Además, la A1 faculta para conducir triciclo y cuadraciclo, cuando su cilindraje de motor no supere los 250 centímetros cúbicos.

El examen teórico se realiza en las sedes de Educación Vial tras completar el curso que puede ser presencial o por suficiencia. Foto: MOPT para LN.

Educación Vial informó de que los menores de edad, al igual que cualquier otro aspirante, deben obtener un usuario y contraseña para ingresar al sistema. Esa gestión solo se realiza de manera presencial en las sedes de Educación Vial o el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Para hacer el trámite, el joven debe presentar su tarjeta de identidad de menor y contar con una dirección de correo electrónico propio, no es necesario que sea acompañado o autorizado por un adulto para que se le otorguen las credenciales.

Con sus credenciales activas, la persona puede matricular el curso, sea por suficiencia (que estudia por su propia cuenta y se presenta solo a hacer el examen), o en la modalidad regular, que consiste en asistir cuatro días a clases y el quinto día realiza la prueba, en este caso la asistencia es obligatoria los cinco días.

Antes de ingresar al sistema por la cita, es necesario cancelar ¢5.000 para cualquiera de las dos modalidades, este pago debe realizarse en entidades financieras autorizadas, nunca a cuentas personales o por sinpe móvil a particulares.

Para consultar la disponibilidad de citas en cada sede, así como realizar la matrícula de forma gratuita, el usuario puede ingresar a: https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/IngresarCuenta o mediante el call center al 9000 626356.

La semana anterior, el MOPT informó de que actualmente las citas para pruebas teóricas se encuentran al día, por lo que los usuarios pueden encontrar espacio para aplicar la prueba en la misma semana, en cualquiera de las 13 sedes del país.

LEA MÁS: ¿Cómo solicitar el permiso temporal para conducir? Se lo explicamos