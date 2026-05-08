El País

Los siete desafíos críticos que recibirán a Laura Fernández al llegar a Casa Presidencial

Nuevo gobierno inicia funciones en un escenario marcado por retos económicos, sociales e institucionales

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Por Cristian Mora y Yeryis Salas
Laura Fernández presentó su gabinete
Laura Fernández asume el gobierno este viernes 8 de mayo en medio de desafíos fiscales, sociales e institucionales que marcarán el rumbo del próximo cuatrienio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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