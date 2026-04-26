Sucesos

Así diversifica el narcotráfico sus inversiones para lavar dinero en Costa Rica: estos son los sectores favoritos

Casos como Fénix y Tómbola muestran la magnitud de las estructuras utilizadas para blanquear ganancias ilícitas

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Por Yeryis Salas
Una aparente pista clandestina en Gandoca-Manzanillo permitiría el aterrizaje de avionetas hasta con 450 kilos de carga.
Una aparente pista clandestina en Gandoca-Manzanillo permitiría el aterrizaje de avionetas hasta con 450 kilos de carga. (Fotomontaje/La Nación y Chat GTP)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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