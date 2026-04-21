Sucesos

El extraditable alias Chanchita fue inhabilitado de la Dirección Nacional de Notariado

El abogado permanece detenido a la espera de que avance su proceso de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas

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Por Natalia Vargas
Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18.
Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







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Alias ChanchitaextraditableCarlos Manuel Solórzano Campos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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