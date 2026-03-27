CCSS otorga millonarios contratos a empresa vinculada a abogado detenido para extraditación a Estados Unidos

La empresa Laurel de sur, vinculada al abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, el más reciente extraditable, tiene un contrato con el Hospital de Golfito, de la CCSS.

En los últimos tres años, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorgó millonarios contratos a una empresa vinculada al abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita, quien fue detenido el jueves 26 de marzo con fines de extradición a de Estados Unidos por supuesto tráfico internacional de drogas.

Se trata de la firma Laurel del Sur S. A., la cual, mediante licitaciones abreviadas o concursos especiales, obtuvo cuatro contratos para trasladar pacientes en ambulancia, en la zona sur del país y, a la fecha, contabiliza facturas por más de ¢1.338 millones.

Carlos Manuel Solórzano Campos, abogado de 55 años, detenido este jueves con el objetivo de extradición a Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

La compañía del extraditable obtuvo estas contrataciones entre febrero del 2023 y enero del 2026.

La junta directiva Laurel del Sur la integran familiares directos de Sólorzano: su esposa, Rosa Ana López Abarca, es la presidenta; su mamá, Flor de María Campos Solera, es la secretaria; una de sus hijas, Candy Melissa Solórzano Mora, es la tesorera; y otra es la fiscal: Karla Franciny Solórzano López.

Además, el abogado extraditable, también conocido como Wakanda, figura como el representante legal de la empresa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y, en consecuencia, en los contratos con la CCSS.

Al menos, hasta octubre del 2024 también aparecía como beneficiario final de esta firma ante el Banco Central de Costa Rica (BCCR), según un documento que consta en el Sicop.

La dirección de esta compañía es el bufete que Solorzano tiene en Ciudad Neily, en Corredores de Puntarenas, en donde en el rótulo aéreo también contiene el nombre de José Miguel Villalobos Umaña, actual diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Alias Chanchita es un abogado y notario de la zona sur. Según Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estaría vinculado con una ruta de narcotráfico “que se establece desde Costa Rica, con vínculos en varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos”.

Contrataciones más rápidas

Los cuatro negocios que la CCSS otorgó a Laurel del Sur S. A. corresponden a contrataciones por demanda, es decir, que no hay un monto fijo, sino que la empresa va facturando conforme la CCSS le pida servicios de traslado de pacientes en ambulancia.

Todos se realizaron mediante procesos abreviados de contratación, que hicieron más rapida la firma de los negocios. Tres se concretaron en menos de cuatro meses y uno en menos de 30 días.

En las dos primeras contrataciones, Laurel del Sur fue el único oferente y, en las otras dos, sí hubo dos ofertas adicionales. En estos casos, al ser por demanda, una vez que el proveedor cumple los requisitos, queda a criterio de la administración a cuál compañía contratar cuando tenga la necesidad. En estos cuatro casos, solo Laurel del Sur registra facturas.

Carlos Manuel Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, figura como el representante legal de Laurel del sur S. A. en el Sicop. (Sicop/Reproducción)

Servicio de ambulancia para hospital de Golfito

El primer contrato se suscribió en febrero del 2023 para trasladar pacientes del Hospital Manuel Mora Valverde, en Golfito. Específicamente, para personas de escasos recursos que vivían en zonas de difícil acceso o a largas distancias de ese centro médico.

El contrato era por 12 meses, pero se prorrogó en abril del 2024 y en marzo del 2025. Durante ese lapso, se contabilizaron 38 facturas que, en conjunto, suman ¢1.038 millones. La más reciente tiene fecha del 18 de marzo, o sea, ocho días antes de la detención de Solórzano y fue por ¢26 millones.

Ese contratación se hizo mediante una licitación abreviada urgente y se tramitó bajo el expediente N.° 2022LA-000031-0001102702.

Hasta octubre del 2024, Carlos Manuel Solórzano Campos aparecía como el beneficiario final de Laurel del sur S. A. ante el Banco Central de Costa Rica (BCCR) (Sicop/Reproducción)

Traslado de pacientes en Ciudad Neily

El segundo contrato se firmó en febrero del 2025 para trasladar pacientes del Hospital de Ciudad Neily en ambulancia, también por demanda y durante 12 meses. Se presupuestó para este servicio un monto aproximado de ¢409,5 millones, según consta en el Sicop.

Hasta la fecha, por este acuerdo hay 16 facturas que ascienden, en conjunto, a los ¢279 millones.

Esta contratación consta en el expediente N.° 2025XE-000001-0001102704 y se tramitó mediante un procedimiento especial, bajo el alegato de que era urgente brindar el servicio.

Traslados dentro y fuera de Golfito

El tercer contrato también se ratificó en el 2025, pero en mayo, y fue para trasladar pacientes adscritos al Área de Salud de Golfito.

“La finalidad que se pretende con esta contratación es brindarle a los usuarios seguridad de que va a contar con un vehículo para los traslados a los diferentes centros médicos, tanto de la zona como del Gran Área Metropolitana”, se consignó en la justificación, de acuerdo con el expediente N.° 2025LD-000005-0001102799.

Este acuerdo se suscribió tras una licitación reducida, es por 12 meses y se presupuestó ¢59,6 millones. A la fecha, se registraron seis facturas por un total de ¢21,3 millones.

Nuevo contrato en Hospital de Ciudad Neily

El cuarto contrato corresponde a un servicio de traslado de pacientes del Hospital de Ciudad Neily en ambulancia, dentro del territorio nacional, por vía terrestre. Este se firmó el 15 de enero del 2026, es por un año y se ejecutó mediante una licitación menor.

El presupuesto previsto es de ¢228 millones, aunque a la fecha no hay facturas tramitadas. Así consta en el expediente N.° 2025LE-000012-0001102704.

21 ambulancias a su nombre

Esta empresa, Laurel del Sur, según el Registro Nacional, cuenta con 21 ambulancias a su nombre. Todas son tracción 4x2 y de diferentes modelos que van desde 1997 hasta el 2023.

En conjunto, esos automotores tienen un valor fiscal de ¢157,8 millones, de acuerdo con análisis realizado por La Nación.

Esa firma además, tiene otros 10 vehículos: cinco microbuses, un Land Cruiser, dos pick-ups y dos carros de carga liviana. Su valor registran asciende a ¢104,6 millones.

En total, esos 31 carros superan los ¢262,4 millones.

Detención en Ciudad Neily

Solórzano Campos fue detenido el pasado jueves en Ciudad Neily en respuesta a una solicitud de la Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés) y es requerido por una corte de Texas, Estados Unidos.