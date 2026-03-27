Política

CCSS otorga millonarios contratos a empresa vinculada a abogado detenido para extraditación a Estados Unidos

Empresa de alias Chanchita, quien estaría vinculado al narcotráfico internacional según argumenta Estados Unidos, le ha cobrado más de ¢1.300 millones a la Caja en los últimos tres años

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Carlos Manuel Solórzano Campos
La empresa Laurel de sur, vinculada al abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, el más reciente extraditable, tiene un contrato con el Hospital de Golfito, de la CCSS. (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias Chanchila extraditableSicopCCSSservicio de ambulanciaCarlos Manuel Solórzano CamposEstados UnidosExtraditable
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.