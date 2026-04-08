Pilar Cisneros: el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos ‘es red de cuido’, aunque lo haya hecho Rodrigo Chaves

La jefa oficialista, Pilar Cisneros, insiste en que hay red de cuido en el nombramiento del hijo del diputado electo, José Miguel Villalobos, en la Casa Presidencial.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido de gobierno, no cambió de opinión sobre el nombramiento del hijo del diputado electo José Miguel Villalobos Umaña, en Casa Presidencial, aunque lo haya gestionado el propio mandatario Rodrigo Chaves.

“Es lo que es: una red de cuido que nunca he compartido y que nunca compartiré”, dijo Cisneros vía Whatsapp, ante una consulta de La Nación, luego de que Villalobos reveló que fue el presidente de la República quien le ofreció un puesto para su hijo como abogado en la Asesoría Legal de la Casa Presidencial.

El Gobierno contrató al hijo del abogado de Chaves en julio de 2025, poco después de que José Miguel Villalobos Herrera se incorporó al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el 27 de mayo de 2025.

Se le empleó como profesional de Servicio Civil 1-B, desde el 9 de julio de 2025 y hasta el 7 de mayo de 2026, con un salario de ¢1,5 millones, según el sistema de planillas de salarios de Casa Presidencial, publicado en el apartado de transparencia institucional.

A mediados de febrero pasado, en declaraciones a programa Interferencia, de Radios UCR, Cisneros calificó ese nombramiento como parte de una red de cuido, pues el diputado electo José Miguel Villalobos Umaña no solo es parte del chavismo, sino que es el abogado personal de Rodrigo Chaves, y lo ha representado en procesos penales y también la investigación sobre beligerancia política del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según Pilar Cisneros, ella preguntó cuando supo sobre el nombramiento del hijo del futuro congresista y alegó que le dijeron que había participado en un concurso y lo ganó.

“¿Que si estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo", dijo en ese momento.

Por su parte, José Miguel Villalobos declaró ante la prensa que “el señor presidente me preguntó, por la amistad que tenemos, ‘mira, ¿tenés un hijo que ya se está graduando?’. Me dice, ‘aquí tenemos un espacio en Casa Presidencial y nos gustaría un abogado de confianza’. Y me parece que don Rodrigo tiene la total competencia de designar en Casa Presidencial personas de confianza. Se llaman puestos de confianza”, dijo Villalobos.

El diputado de Pueblo Soberano comparó la contratación de su hijo en la Presidencia, por intermediación de Rodrigo Chaves, con la contratación de asesores de confianza en los despachos de la Asamblea Legislativa, a partir de este 1.º de mayo.

“A partir del 1.° de mayo tengo cinco plazas en mi despacho legislativo de libre nombramiento y remoción. Y a mí nadie me va a preguntar, ‘¿y cómo hizo para nombrar esas cinco plazas?, ¿sacó a concurso?, ¿le llegaron ofertas?’ No. Entonces a veces yo me quedo pensando más allá de la mala fe de algunos críticos si es un asunto de ignorancia, por qué pretender que se tenga que hacer concursos para plazas que son de confianza", dijo.

El nombramiento corresponde a la plaza número #000971, clase Profesional de Servicio Civil 1-B, y rige del 9 de julio de 2025 al 7 de mayo de 2026, de acuerdo con el oficio MP-DMP-AJ-OF-0079-2025, firmado por el exjefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Eduardo Mora Castro.