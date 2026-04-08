Política

Pilar Cisneros: el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos ‘es red de cuido’, aunque lo haya hecho Rodrigo Chaves

Hijo del diputado electo fue contratado en Presidencia un mes después de incorporarse al Colegio de Abogados

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Por Aarón Sequeira
José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros
La jefa oficialista, Pilar Cisneros, insiste en que hay red de cuido en el nombramiento del hijo del diputado electo, José Miguel Villalobos, en la Casa Presidencial. (Archivo LN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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