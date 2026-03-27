Política

José Miguel Villalobos confirma que fue Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto para su hijo en Casa Presidencial

Pilar Cisneros había calificado el nombramiento de ‘red de cuido’

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Por Sebastián Sánchez, Aarón Sequeira, y Cristian Mora
José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros destacan por ser los principales confidentes del presidente Rodrigo Chaves, pero protagonizan una pugna interna.
José Miguel Villalobos fue el abogado de Rodrigo Chaves en las audiencias para desaforar al mandatario. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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