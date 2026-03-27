José Miguel Villalobos confirma que fue Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto para su hijo en Casa Presidencial

José Miguel Villalobos fue el abogado de Rodrigo Chaves en las audiencias para desaforar al mandatario.

El diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, confirmó que fue el presidente Rodrigo Chaves quien le ofreció un puesto para su hijo en Casa Presidencial en la oficina legal.

“El señor presidente (Rodrigo Chaves) me preguntó, por la amistad que tenemos, ‘mira, ¿tenés un hijo que ya se está graduando?’. Me dice, ‘aquí tenemos un espacio en Casa Presidencial y nos gustaría un abogado de confianza’. Y me parece que don Rodrigo tiene la total competencia de designar en Casa Presidencial personas de confianza. Se llaman puestos de confianza”, dijo Villalobos, quien es abogado personal del mandatario.

El Ministerio de la Presidencia contrató a José Miguel Villalobos Herrera como funcionario interino en la Asesoría Jurídica en julio del 2025, apenas mes y medio después de que se incorporó al Colegio de Abogados.

El diputado electo admitió que, tras la consulta de Chaves, él recomendó a su hijo para el puesto en Zapote.

El abogado defendió el nombramiento de su hijo: “A partir del 1.° de mayo tengo cinco plazas en mi despacho legislativo de libre nombramiento y remoción. Y a mí nadie me va a preguntar, ‘¿y cómo hizo para nombrar esas cinco plazas?, ¿sacó a concurso?, ¿le llegaron ofertas?’ No. Entonces a veces yo me quedo pensando más allá de la mala fe de algunos críticos si es un asunto de ignorancia, porque pretender como que se tenga que hacer concursos para plazas que son de confianza", dijo Villalobos.

El abogado de Chaves defendió que, si bien su hijo no puede ocupar un cargo en la Asamblea Legislativa, sí puede ocuparlo en cualquiera otra institución pública.

Según el sistema de planillas de salarios de Casa Presidencial, publicado en el apartado de transparencia institucional, la plaza de Villalobos Herrera registra un salario de ¢1,5 millones.

El nombramiento corresponde a la plaza número #000971, clase Profesional de Servicio Civil 1-B, y rige del 9 de julio de 2025 al 7 de mayo de 2026, de acuerdo con el oficio MP-DMP-AJ-OF-0079-2025, firmado por el exjefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Eduardo Mora Castro.

El presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros y el legislador electo y abogado del mandatario, José Miguel Villalobos. Los tres son figuras claves del chavismo. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

‘Red de cuido’

La diputada oficialista Pilar Cisneros, una figura clave en el chavismo, había calificado como “red de cuido” el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos Umaña en esa plaza legal de la Casa Presidencial.

Pilar Cisneros criticó nombramiento en plaza de hijo de diputado electo: 'No estoy de acuerdo con la red de cuido'

En el programa Interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR), Cisneros sostuvo que no estaba de acuerdo con ese nombramiento.

“Yo pregunté (sobre el nombramiento del hijo de Villalobos) el día que lo sacaron y me dijeron ‘él participó de un concurso y ganó el concurso’. Entonces, digo ‘ok, eso a mí no me consta’. ¿Que estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo”, dijo Cisneros.

El periodista David Chavarría le consultó: “¿Eso es red de cuido?"

Cisneros respondió: “Sí, por supuesto, es red de cuido. Yo no estoy de acuerdo con eso”.