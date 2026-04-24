Narcotráfico

OIJ detuvo a siete hombres y decomisó más de una tonelada de cocaína en Golfito

Operación se ejecutó esta madrugada

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ reportó el decomiso de más de una tonelada de cocaína en Pavones de Golfito.
El OIJ reportó el decomiso de más de una tonelada de cocaína en Cocal Amarillo de Pavones en Golfito. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Decomiso cocaína Pavones Golfito
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.