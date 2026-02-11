Sucesos

Caso Castillo de Princesas: OIJ busca a exfuncionaria bancaria y notario por lavar ganancias de proxenetismo y narcotráfico

Autoridades despliegan allanamientos en San José y Alajuela.

Por Christian Montero
Allanamiento en San Ramon
La vivienda de una exempleada bancaria es uno de los sitios allanados por el OIJ. Fotos con fines de ilustración. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

