Caso Castillo de Princesas: OIJ busca a exfuncionaria bancaria y notario por lavar ganancias de proxenetismo y narcotráfico

La vivienda de una exempleada bancaria es uno de los sitios allanados por el OIJ. Fotos con fines de ilustración.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales ejecutan desde las 06:00 a. m. de este miércoles una serie de allanamientos en Alajuela y San José con el objetivo de desarticular una estructura criminal liderada por una exfuncionaria del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Cabrera Palma, y un notario público apellidado García Barquero.

El operativo, derivado del caso conocido como “Castillo de Princesas”, busca la detención de ambos sospechosos por el delito de legitimación de capitales provenientes de una red de explotación sexual que mutó hacia el narcotráfico a gran escala.

El nombre se debe a que una de las principales propiedades principales de la organización, ubicada en San Francisco de Heredia, era identificada por los imputados como “Casa Castle”. Este inmueble no solo se utilizaba para los encuentros sexuales, sino que al parecer, también servía como bodega de seguridad para almacenar, distribuir y comercializar cocaína.

Uno de los sitios allanados es una vivienda en un condominio en La Guácima de Alajuela, un salón de belleza ambos propiedad de la sospechosa, y otra casa en San Sebastián en donde reside el notario.

La investigación tiene su origen en una causa abierta en 2018 cuando Cabrera Palma y su entonces pareja sentimental, Christian Jiménez Vargas, alias Fila (fallecido en 2021), administraban casas de citas en Heredia donde reclutaban mujeres para servicios sexuales.

Sin embargo, la investigación reveló que el grupo delictivo diversificó su “negocio”. Al menos desde 2019, la pareja incursionó en el almacenamiento y venta de cocaína, utilizando las mismas casas de citas como bodegas.

En conversaciones interceptadas por el OIJ, alias Fila confesó a Cabrera el éxito de una transacción de 700 kilos de droga: “Solo sepa que somos millonarios”, escribió Jiménez Vargas a la mujer, quien respondió con cautela: “Pollo, tenga cuidado a quién le vende...vea que pueden sapear”.

Las autoridades estiman que solo por esa operación los sospechosos obtuvieron ganancias cercanas a los $700.000. Cabrera Palma instruía a su pareja sobre la seguridad de la mercancía, ordenando que “hoy nadie puede venir” a la casa de citas para evitar testigos.

OIJ busca a exfuncionaria bancaria y notario por lavar ganancias de proxenetismo y narcotráfico. (Christian Montero/Christian Montero)

Asesoría financiera

Un punto clave de la pesquisa es el doble rol que desempeñaba Cabrera ya que mientras supuestamente lideraba la organización criminal, mantenía un puesto estable en el Banco de Costa Rica. La Fiscalía sostiene que la sospechosa aprovechaba su cargo para “disfrazar la procedencia lícita de los recursos” y asesorar a la banda sobre cómo evitar las alertas del Sistema Financiero Nacional.

En un chat de febrero de 2019, Cabrera explicaba detalladamente cómo legitimar el dinero mediante la creación de sociedades anónimas sin actividad real, una de ellas fue mediante Inversiones F y F de Guanacaste S.A.: “Esa plata limpia sí la podemos prestar, sin problemas y limpio todo”, detalló la imputada en los mensajes interceptados.

El crecimiento patrimonial de la sospechosa fue “exponencial y desproporcional”. Adquirió vehículos de lujo —incluyendo un Mercedes Benz y un BMW— y múltiples propiedades en Alajuela y Puntarenas, pagando a menudo en efectivo o simulando precios irrisorios en las escrituras.

Falsa firma

Agentes judiciales se encuentran ejecutando los allanamientos en diferentes puntos del país. (Christian Montero/Christian Montero)

Uno de los hallazgos durante la pesquisa involucra al notario García Barquero. Según el documento judicial, el 31 de mayo de 2021 —dos días después de la muerte de Christian Jiménez alias Fila—, Cabrera y el notario se reunieron para presuntamente fabricar una escritura pública falsa.

En el documento, el notario dio fe de que el fallecido había comparecido el 28 de mayo para donarle una finca en Heredia a Cabrera. Sin embargo, los rastreos telefónicos y la hora de compra de los timbres notariales delataron el supuesto fraude.

En una conversación recuperada, Cabrera admitió la maniobra para evitar que la familia de su pareja reclamara la herencia: “A mí me interesa la casa es por la liquidez que me genera”.

El notario García, detalla el documento, cobró ₡2,5 millones por el trámite tras lo cual escribió a Cabrera: “De verdad que Diosito te dé mucha paz”.

Fachada actual

A pesar de la muerte de su socio y los allanamientos previos, Cabrera continuó operando y se sospecha que en la actualidad utiliza el salón de belleza TC Beauty Center, en La Guácima, como mampara para mezclar dineros ilícitos con ingresos legales.

Con los allanamientos las autoridades buscan decomisar vehículos, dinero en efectivo y documentación de las sociedades.