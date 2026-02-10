OIJ: ‘Fuerte pugna’ territorial aumentó homicidios en Cartago

Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla.

Una “fuerte pugna” territorial entre bandas narcotraficantes aumentó los homicidios en Cartago durante las últimas semanas, afirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Soto brindó estas declaraciones la mañana de este martes, luego de que un hombre fue acribillado en un gimnasio en Cartago la noche del lunes, y una balacera dejó dos sujetos asesinados y dos heridos la madrugada del martes en La Lima, a 200 metros del Paseo Metrópoli.

El director explicó que las luchas entre los grupos se concentran en La Unión y el cantón central de Cartago.

“Estamos trabajando en esa línea para entender el fenómeno. Cartago es una provincia que tradicionalmente no ha tenido problemas significativos de violencia, pero en las últimas semanas ha ocurrido de esta forma”, declaró Soto.

“Decirles que estamos trabajando muy arduamente con nuestro personal, con la Fuerza Pública, para tratar de desacelerar esta problemática”, agregó.

Soto mencionó que el homicidio ocurrido en el gimnasio demuestra que las bandas criminales no tienen “ningún respeto por la vida humana” y no les preocupa dejar víctimas colaterales.

Aunque en este caso no hubo víctimas colaterales, en otras ocasiones los ataques a quemarropa en sitios públicos, con armas de asalto, sí impactaron personas que no eran el objetivo del sicario.

Según datos del OIJ al 10 de febrero, Cartago acumulaba 12 homicidios, siete más que el 2025 a la misma fecha, y de momento es la única provincia donde los asesinatos aumentaron con respecto al año anterior.

Contrario a otros años, Cartago supera provincias que suelen tener peores números, como Limón y Alajuela.