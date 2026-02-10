Sucesos

Identificado hombre acribillado en gimnasio de Cartago mientras hacía ejercicio: así fue ataque

Ataque fue directo y a quemarropa en sala de ejercicios llena de usuarios, según fuentes policiales que investigan el homicidio

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero

Un ataque directo y a quemarropa acabó con la vida de Jeffrey Giovanny Araya Achio, de 34 años, la noche de este lunes dentro de un gimnasio en Cartago, donde la víctima se encontraba ejercitándose.








