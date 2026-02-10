Identificado hombre acribillado en gimnasio de Cartago mientras hacía ejercicio: así fue ataque

Un ataque directo y a quemarropa acabó con la vida de Jeffrey Giovanny Araya Achio, de 34 años, la noche de este lunes dentro de un gimnasio en Cartago, donde la víctima se encontraba ejercitándose.

El crimen ocurrió ante la mirada de otras personas que huyeron en medio del pánico tras escucharse múltiples detonaciones.

Araya Achio, vecino de Quircot de Cartago, fue sorprendido por la espalda mientras estaba sentado en una máquina de pesas, según confirmaron fuentes policiales.

En un video que circula en poder de las autoridades, se observa a un sicario ingresar al local con casco oscuro, portar un arma de fuego y avanzar por el centro de la sala de ejercicios hasta ubicar a su objetivo.

Ataque en gimnasio en Cartago

Sin mediar palabra, el atacante disparó en múltiples ocasiones a corta distancia, provocando la muerte del hombre en el sitio. Tras el ataque, el agresor abandonó el gimnasio, mientras los clientes y empleados corrían para ponerse a salvo.

De acuerdo con información policial, la víctima registraba antecedentes violentos, entre ellos venta de drogas, robo, tentativa de homicidio y otros delitos, un elemento que ahora forma parte de las líneas de investigación para establecer el móvil del crimen.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, recolectaron indicios balísticos dentro del establecimiento y analizan las imágenes de video para identificar al responsable y determinar la ruta de escape utilizada tras la ejecución.

El caso continúa bajo investigación judicial.