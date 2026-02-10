Violento homicidio en gimnasio de Cartago: víctima fue baleada mientras se ejercitaba

Asesinan a balazos a un hombre en Cartago mientras se encontraba en un gimnasio.

Un hombre de 34 años, de apellido Araya, fue asesinado a balazos en el gimnasio Vita Fuerte, ubicado 100 metros al oeste del INA, en el centro de Cartago.

El reporte ingresó a las 7:59 p.m. Según la Cruz Roja, al llegar al sitio encontraron a la víctima sin signos vitales. El hombre sufrió impactos en cabeza y tórax.

Según información preliminar, un hombre descendió de una motocicleta, ingresó al gimnasio y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima mientras realizaba ejercicio. En apariencia, otro sujeto lo esperaba en la motocicleta para facilitar la huida.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.