Joven con aparentes problemas mentales figura como principal sospechoso de asesinar a su madre

Una mujer fue asesinada en Hatillo, en apariencia, por su hijo.

Una mujer de apellido Arias fue asesinada la noche de este viernes en Hatillo 1, en San José.

El reporte ingresó a las 6:59 p.m. Según la Cruz Roja, cuando los socorristas llegaron al sitio del hecho encontraron a una mujer, de aproximadamente 50 años, sin signos vitales. En el abdomen presentaba heridas provocadas por arma blanca.

De manera preliminar, su hijo, un joven de apellido Madrigal, figura como principal sospechoso.

Las autoridades manejan información inicial que apunta a que el hombre no estaría siguiendo un tratamiento psiquiátrico que necesita; no obstante, estos datos aún deben ser confirmados por las instancias judiciales.