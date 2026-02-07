Sucesos

Joven con aparentes problemas mentales figura como principal sospechoso de asesinar a su madre

Hechos ocurrieron la noche de este viernes en Hatillo, en la provincia de San José

Por Sebastián Sánchez
Una mujer fue asesinada en Hatillo, en apariencia, por su hijo.
Una mujer fue asesinada en Hatillo, en apariencia, por su hijo. (Cortesía/Cortesía)







