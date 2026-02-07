Hombres armados irrumpen en vivienda, mantienen a víctimas amordazadas por horas y huyen con dinero y vehículos

Un nuevo asalto en una vivienda en la zona norte se registró el jueves 5 de febrero del 2026. (Imagen con fines ilustrativos).

Un violento asalto a una vivienda se registró la noche de este jueves en Santa Clara de Florencia, cantón de San Carlos.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m. Según el reporte preliminar, dos personas llegaron a su vivienda y, al momento de abrir el portón, fueron sorprendidas por cinco sujetos armados, quienes vestían de negro y portaban pasamontañas.

Los asaltantes ingresaron a la fuerza a la casa, amordazaron a los ocupantes y los mantuvieron retenidos mientras sustraían dinero y vehículos.

Los delincuentes lograron llevarse aproximadamente ¢2 millones en efectivo, así como dos vehículos: un Jeep Rubicon color blanco y un Toyota Hilux, el cual cuenta con snorkel, parrilla superior y mataburros con rotulación TRD.

Tras permanecer amordazados por cerca de tres horas, los afectados lograron liberarse por sus propios medios y solicitaron ayuda a un familiar, quien dio aviso a las autoridades.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la investigación de este nuevo caso, el cual se suma a una ola de asaltos a viviendas en la zona norte.

Según datos policiales, ya se contabilizan más de 30 casos similares entre el año anterior y lo que va del 2026, con reportes en San Carlos, Sarapiquí y Río Cuarto.

Aunque varios sospechosos han sido detenidos, las autoridades advierten de que se trataría de una banda numerosa que continúa operando, por lo que las pesquisas se mantienen en curso.