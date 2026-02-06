Delincuentes armados asaltan vivienda: amarran a ocupantes y saquean la casa

los delincuentes irrumpieron en la vivienda y amordazaron a un hombre y a una mujer. (Imagen con fines ilustrativos).

Un grupo de delincuentes asaltó una vivienda la noche del miércoles en La Legua de Pital, San Carlos.

Los sujetos, armados y encapuchados, ingresaron a la casa y amordazaron a un hombre y a una mujer.

Los delincuentes permanecieron en el inmueble durante aproximadamente tres horas. Sustrajeron un vehículo, así como algunos artículos, entre ellos electrodomésticos, pantallas y teléfonos celulares.

Horas después, los afectados lograron liberarse y pedir ayuda.

Casos similares ya se han registrado en la zona. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha logrado recuperar varios de los vehículos en desarmaderos ubicados en Sarapiquí.

En apariencia, se trataría de un grupo delincuencial que opera en los cantones de San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí, donde se concentra la mayoría de los delitos.

Según información policial, varios sospechosos de integrar esta banda han sido detenidos.